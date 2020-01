Samsung koncentruje się na wdrożeniu 3 nm procesu technologicznego

Koreańczycy wybiegają myślami naprzód. Podczas, gdy w 2020 roku rozpocznie się produkcja 5 nm układów Samsung myśli już o 3 nm.

Samsung Electronics planuje już rozpoczęcie produkcji układów w 3 nm procesie technologicznym. Koreańczycy są liderem technologicznym w produkcji procesorów mobilnych. Samsung rozwija również autorskie układy pod nazwą handlową Exynos, które stosowane są między innymi we flagowych smartfonach z serii Galaxy S oraz Galaxy Note.

Źródło: samsung.com

Podczas spotkania w centrym badawczo-rozwojowym Hwaseong w Korei Południowej Samsung omówił plany dotyczące przyszłych chipów produkowanych w 3 nm procesie technologicznym. Koreańczycy skupili się na opatentowanym przez Samsunga procesie MBCFET 3 nm, który opiera się na technologii GAA.

Rzecznik prasowy Samsunga cytowany przez Korea Herald wyjaśnił, że firma Samsung aktywnie będzie rozwijał nowoczesny proces technologiczny i nie zamierza zwalniać. Przypominamy, że w 2020 roku po raz pierwszy na świecie zaczną być produkowane procesory w 5 nm procesie technologicznym. Będzie to układ Apple A14 oraz Kirin 1020.

Co ciekawe mowa o tym samym zakładzie, którego praca została sparaliżowana przez przerwy w dostawach prądu 1 stycznia 2020 roku. Minutowa przerwa w dostawie całkowicie zatrzymała produkcję i wygenerowała milionowe starty. Ponowne przywrócenie linii produkcyjnej do działania potrwa nawet 3 dni.

Samsung nie informuje, kiedy dokładnie rozpocznie się produkcja układów w 3 nm procesie technologicznym. Raczej mało prawdopodobne jest, aby wydarzyło się to jeszcze w tym roku. Pół roku temu dyrektor generalny Synopsys ujawnił, że narzędzia EDA, które wykorzystywane są przez Samsunga do produkcji 3 nm układów scalonych powinny być gotowe do masowej produkcji w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat.

W chwili obecnej Samsung skupia się na uruchomieniu produkcji w 5 nm. Badania nad tym procesem technologicznym zostały zakończone w kwietniu 2019 roku. Spodziewamy się, że Samsung uruchomi produkcję 5 nm procesorów już w pierwszej połowie tego roku.

Źródło: sammobile.com