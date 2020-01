Samsung kupuje TeleWorld Solutions, aby rozwijać 5G

Samsung przejął amerykańską firmę TeleWorld Solutions (TWS). Celem transakcji jest przyśpieszenie rozwoju sieci 5G w USA.

TeleWorld Solutions (TWS) to firma zajmująca się dostarczaniem rozwiązań telekomunikacyjnych, zarówno kablowych, jak i bezprzewodowych. Wlicza się w to także sprzęt oraz ekwipunek niezbędny do stawiania masztów 5G. Samsung przejął to wszystko w celu szybszego rozwoju sieci 5G na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie ma ambicję zostać liderem w tym standardzie łączności. Jak skomentował transakcję Paul Kyungwhoon Cheun, prezes działu łączności mobilnej w koreańskiej firmie: "Przejęcie TWS umożliwi nam zaspokojenie wszystkich potrzeb związanych z rozwojem infrastruktury 4G i 5G oraz ulepszeniem już istniejącej. Dzięki optymalizacji infrastruktury będziemy w stanie dostarczać naszym klientom najlepsze rozwiązania i zwiększać obszar USA pokrywany przez 5G."

Samsung jest w temacie 5G od samego początku wprowadzenia tego standardu, a coraz więcej jego urządzeń wychodzi w wersji z dodatkiem "5G" w nazwie. Nie można zapominać, że ma to nie tylko wpływ na aspekty stricte techniczne, jak szybkość transmisji danych, ale przede wszystkim i na same telefony, wymagające procesorów z modemem 5G. Zużywają one więcej energii od modeli 4G, co wiąże się z potrzebą umieszczania w urządzeniach tego typu coraz bardziej pojemnych baterii. Dlatego 5G to nie tylko zmiana w samym sposobie komunikacji, ale również i tworzeniu telefonów.