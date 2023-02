Samsung ma nowy pomysł - będzie sprzedawał pierścionki. Ja już czekam, żeby jeden kupić

Na rynku trackerów fitness i opasek sportowych nie ma wielu innowacji. Samsung ma jednak zamiar postawić na coś innego, dzięki czemu wiele może się zmienić w tym segmencie.

Rynek trackerów fitness jest absolutnie zdominowany przez jeden typ urządzenia - opaski sportowe. Trudno się dziwić, gdyż jest to minimalistyczny i poręczny sposób na mierzenie zarówno naszych osiągnięć treningowych, jak i wydolności naszego organizmu.

Jednakże często nie są to najbardziej estetyczne dodatki, które ciężko dopasować np. na bardziej oficjalne okazje. Oznacza to, że nie możemy zapewnić sobie jednoczesnego stałego pomiaru tętna czy natlenienia krwi, a z drugiej strony mieć strój idealnie dopasowany do garnituru. Smartbandy i smartwatche po prostu najczęściej wyglądają do takich strojów zbyt "sportowo".

Jednakże opaski sportowe nie są jedyną opcją jeśli chodzi o kształt i wielkość trackerów fitness. Jest jeszcze kilka opcji i jedną z nich zainteresował się właśnie Samsung, który widzi spory potencjał w zupełnie innym podejściu do mierzenia naszych aktywności.

Według nowych przecieków koreańska firma intensyfikuje prace nad Galaxy Ring, czyli nowym smart-pierścionkiem. Ma to być urządzenie pełniące funkcje podobne do smartbanda. Jako że koreański producent nie ma aktualnie w swoim katalogu smartbandów - skupia się raczej na smartwatchach - może to być bardzo interesujące uzupełnienie tej luki. Sprzęt ten miałby być głównie wykorzystywany do pomiarów zdrowotnych oraz pomiarów snu, wraz z podstawowymi funkcjami fitness.

Na rynku znajdziemy już kilka podobnych konstrukcji - najbardziej znany jest zapewne Oura Ring. jednakże nadal są to bardzo niszowe rozwiązania. Wejście Samsunga na ten rynek mogłoby nie tylko zachęcić więcej osób do wypróbowania tego nietypowego formatu trackera fitness, ale także zdecydowanie napędzić rozwój tego typu technologii. Już teraz wiemy, że Samsung planuje umożliwić kontrolę innych smart-urządzeń przez swój smart-pierścionek - możliwe więc, że zostanie on nawet wyposażony w asystenta głosowego. Widać więc, że Samsung nie zamierza iść po linii najmniejszego oporu w projektowaniu swojego pierwszego pierścionka.

Niestety nie wiemy jeszcze kiedy to urządzenie może pojawić się na półkach sklepowych. Jednak mając na uwadze ostatnie przecieki dotyczące patentów na różnego rodzaju rozwiązania zastosowane w takim pierścionku, wygląda na to, że praca nad nowym urządzeniem jest już w miarę zaawansowana i możemy się go spodziewać raczej wcześniej niż później. Nie stanie się to może jeszcze w tym roku, ale dlaczego nie w 2024?