Samsung ma nowy pomysł na elektroniczne akcesoria. Firma opracowuje inteligentny pierścionek

Inteligentne pierścionki powoli stają się coraz popularniejsze. Samsung chce wyjść na przeciw coraz większemu zainteresowaniu i wprowadzić na rynek swój własny model - i to już niedługo.

Różnego rodzaju trackery śledzące treningi czy też zdrowie użytkowników ostatnimi laty stały się jednymi z najpopularniejszych akcesoriów technologicznych. Nie ma się co dziwić - są to produkty, dzięki czemu jeszcze bardzie j świadomie możemy podejść do tematu naszego zdrowia, co może mieć tylko pozytywne efekty na jakość naszego codziennego życia. Wśród tego rodzaju sprzętu bezsprzecznie prym wiodą inteligentne zegarki czy też smartbandy, jednak rynek fitness trackerów nie zamyka się tylko na naszym nadgarstku.

Wielu osobom format zegarkopodobny wcale nie odpowiada. Często nie pasuje on do wszystkich stylizacji, są też osoby, które po prostu nie lubią mieć nic na nadgarstku, wiec nie mogą przekonać się do najpopularniejszych smartwatchy. Jednakże Samsung chce też pójść w inną stronę i otworzyć się na rynek, który dotychczas był dość niszowy - inteligentne pierścionki.

Zobacz również:

W nowy raporcie możemy przeczytać, że Samsung rozpoczął tworzenie inteligentnego pierścionka wraz z japońską firmą Meiko. Wygląda na to, że nowy produkt ma zawierać w sobie wiele możliwości śledzenia zdrowia i treningów znanych z zegarków Samsunga - na przykład możliwość śledzenia rytmu bicia serca czy też mierzenia obciążenia treningowego. Co ciekawe, według pierwszych patentów Samsunga, zakładane sensory będą jeszcze dokładniejsze, niż te z najnowszych zegarków firmy.

Co więcej, koreańska firma rozpoczęła także zastrzeganie znaków firmowych związanych z ewentualnym pierścionkiem. Oczywiście Samsung zastrzegł już nazwę Galaxy Ring, ale firma zagarnęła też nazwy takie jak Galaxy Circle, Galaxy Pulse, Galaxy Index czy Galaxy Rhythm. Jednakże warto pamiętać, że samo zastrzeżenie nazwy nie znaczy wiele i wcale nie oznacza, że którakolwiek z tych nazw zostanie w ogóle przez firmę użyta.