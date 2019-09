Samsung może pracować nad tańszą wersją składanego Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold, który właśnie trafił do sprzedaży, wyceniono na 2000 dolarów. Kwota ta odstrasza wielu użytkowników, możliwe jednak, że koreański producent pracuje nad tańszą wersją urządzenia.

Galaxy Fold - pierwszy w portfolio firmy Samsung smartfon z elastycznym ekranem, wreszcie trafia do klientów. Droga do tego nie należała jednak do najłatwiejszych. Początkowo, smartfon miał zadebiutować już w kwietniu tego roku. Recenzenckie modele okazały się jednak wyjątkowo delikatne, do tego stopnia, że niektórzy dziennikarze już po pierwszym dniu narzekali na ekran, pękający w miejscu specjalnego zawiasu. Koreański producent nie chcąc, aby powtórzyła się sytuacja z Galaxy Note 7, zareagował natychmiast i przełożył premierę urządzenia, dokładnie badając zebrane od recenzentów modele.

Ulepszona wersja Samsung Galaxy Fold debiutuje na kolejnych rynkach i wydaje się, że jeden z najdroższych obecnie na rynku smartfonów (jego cena wynosi 2000 dolarów), może odnaleźć spore grono nabywców. Koreański producent chciałby jednak, aby po składany smartfon sięgnęło jeszcze więcej użytkowników i, jak donosi serwis SamMobile, pracuje nad nową, tańszą wersją urządzenia.

"Budżetowy" Galaxy Fold miałby przede wszystkim cechować się mniejszą ilością pamięci wewnętrznej. Obecnie wynosi ona 512 GB, a w tańszym modelu miałoby to być jedynie 256 GB. Czy to wystarczy, aby znacząco obniżyć cenę urządzenia? Nie sądzę, ale z całą pewnością należy pochwalić koreańskiego producenta za próby na obniżenie ceny urządzenia.

źródło: sammobile.com