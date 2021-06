Samsung naprawi problemy związane z aparatem Galaxy S21

Na początku tego roku, na targach CES, Samsung ogłosił linię telefonów Galaxy S21. Najnowsza seria smartfonów składa się z Galaxy S21, S21 Plus i flagowego S21 Ultra.

W ciągu ostatnich miesięcy, kilku użytkowników Galaxy S21 zgłaszało problemy związane z aparatem. Podczas gdy pomniejsze problemy niedługo po premierze to nie rzadkość, jest wśród nich taki, który bardzo często był zgłaszany przez właścicieli najnowszej linii telefonów od Samsunga. Problem dotyczył zawieszania się kamery i w końcu został dostrzeżony przez samego producenta, co skłoniło go do działania.

Sprawdź również: Samsung Galaxy S21 FE - data premiery, cena, specyfikacja techniczna

Samsung official statement regarding S21 camera app lags



We have confirmed that lag occurs when there is insufficient memory or computational resources in a specific path including portrait mode.

We will make it available by including a fix in the June SW Update.



JUNE??? ???? pic.twitter.com/ryLINUth80