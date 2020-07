Samsung nie będzie już dodawał ładowarek w zestawie ze smartfonem

Według najnowszych raportów, prosto z rodzimego kraju producenta, Samsung planuje zrezygnować z umieszczania ładowarek w pudełkach ze smartfonami. Skąd ten pomysł? Oczywiście chodzi o oszczędności.

Samsung to wciąż największy producent smartfonów na świecie. Rok w rok, na rynek trafiają setki milionów nowych urządzeń z logiem koreańskiego producenta. Pomimo sukcesów, włodarze firmy nieustannie pracują nad tym, jak na pozycji lidera się utrzymać. Najnowszym pomysłem na realizację tego planu jest obniżka kosztów związanych z produkcją smartfonów. Ma być to możliwe dzięki zrezygnowaniu z ładowarek umieszczanych w zestawach sprzedażowych.

Nowe smartfony bez ładowarek? Czy to ma w ogóle sens? Wbrew pozorom, większy niż nam się wydaje. W zamierzchłych czasach wielu producentów tworzyło autorskie ładowarki. Wówczas, posiadając np. Nokię, nie było możliwości wykorzystania jej akcesoriów do naładowania baterii w Motoroli czy Samsungu. Obecnie, na rynku zdominowanym przez Androidowe smartfony, wygląda to zupełnie inaczej. Producenci używają teraz głównie złączy USB (microUSB lub USB Typu C), co sprawia, że bez problemu możemy wykorzystać jedną ładowarkę do kilku urządzeń.

Wydaje się, że z podobnego założenia wychodzą włodarze Samsunga. Zrezygnowanie z ładowarek, które trafiają do zestawu ze smartfonem, ma pozwolić na obniżenie cen wielu modeli. Ma to umożliwić Samsungowi nawiązanie walki z chińskimi producentami, szczególnie na polu nisko i średnio-budżetowych smartfonów.

Ładowarka USB - wkrótce może ich zabraknąć przy nowych smartfonach Samsunga

Samsung nie zamierza jednak rezygnować z produkcji odpowiednich akcesoriów. Dla sympatyków marki i osób ceniących sobie oryginalny osprzęt, koreański producent najprawdopodobniej wprowadzi ładowarki do sprzedaży, jako oddzielny dodatek.

Co ciekawe, nie tylko Samsung wpadł na ten niecodzienny pomysł. Przypominamy, iż spekuluje się, że również Apple w przypadku smartfona iPhone 12 zamierza zrezygnować z ładowarki w pudełku.

