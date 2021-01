Samsung nie wierzy w sukces Galaxy S21. Produkcja może się nie opłacić

Po wtopie z Galaxy S20 Koreańczycy sceptycznie podchodzą do wyników sprzedażowych Galaxy S21. Plan zakłada, że Samsung sprzeda tyle samo egzemplarzy, co rok temu.

W 2020 roku Samsung nie radził sobie najlepiej na rynku flagowych smartfonów. Modele z rodziny Galaxy S20 były drogie, a na dodatek nie do końca dopracowane. Procesor Exynos 990 okazał się mniej wydajny od konkurencji, a na dodatek cierpi na problemy z przegrzewaniem się. Negatywne opinie w połączeniu z wysoką ceną startową i licznymi promocjami na smartfony z rodziny Galaxy S10 spowodowały, że Galaxy S20 nie stał się hitem sprzedażowym.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Seria Galaxy S21 na ten rok otrzymała sporo ulepszeń, a na dodatek Samsung postanowił nieco obniżyć cenę startową. Działania te powinny przełożyć się na lepsze wyniki sprzedażowe.

W praktyce okazuje się, jednak, że Samsung nie spodziewa się zwiększonego popytu na modele z rodziny Galaxy S21.

Portal The Elec donosi, że Koreański producent bardzo sceptycznie podchodzi do liczby sprzedanych egzemplarzy. Plotka głosi, że Samsung zakłada sprzedaż na poziomie około 26 milionów egzemplarzy. W takiej ilości sprzedały się modele z rodziny Galaxy S20 przez cały ubiegły rok. Samsung nie był zadowolony z tych wyników sprzedażowych, a winę za nie zrzucono na pandemię koronawirusa, która sparaliżowała rynek.

Dodatkowo The Elec donosi, że bazowy Galaxy S21 z plastikową obudową sprzeda się w ilości 10 milionów sztuk i odpowiadać będzie za 40% całej sprzedaży. Koreańczycy wyprodukują pewnie po 8 milionów egzemplarzy droższych modeli Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra. Co ciekawe Samsung zwiększy produkcję modelu Ultra względem 2020 roku. Wszystko wskazuje na to, że konsumenci w ubiegłym roku byli w stanie słono dopłacić za znacznie lepszy aparat fotograficzny.

Czy w tym roku Samsung osiągnie zakładany plan sprzedażowy? Podejrzewamy, że tak, ponieważ nie jest on zbytnio wygórowany, a na dodatek producent kusi drogimi gratisami dodawanymi do przedsprzedaży, która trwa do 28 stycznia 2021 roku.

Sprawdź polskie ceny Samsunga Galaxy S21.

Źródło: androidauthority.com