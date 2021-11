Samsung nie zaprezentuje nowego Exynosa! Plotki były fałszywe

Konto Samsung Exynos na Instagramie zamieściło wczoraj kilka sugestywnych teaserów, które doprowadziły wszystkich do przekonania, że wielkim ujawnieniem 19 listopada będzie premiera nowego Exynosa. Dziś firma odniosła się do tego na Twitterze, wyjaśniając - nie ma nowego chipsetu, a przynajmniej nie zostanie on zaprezentowany 19 listopada.

Despite the rumors, we don't have any Exynos-related events planned on 11/19, but we do have some changes coming to our social accounts. Stay tuned to the @SamsungDSGlobal account for more!