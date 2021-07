Samsung nie zaprezentuje nowego Galaxy Note w 2021 roku

Już za miesiąc odbędzie się wydarzenie Galaxy Unpacked, na którym Samsung zaprezentuje swoje nowe urządzenia. Niestety, nic nie wskazuje na to, abyśmy mieli ujrzeć nowy model z serii Galaxy Note.

Seria Galaxy Note jest niezwykle ważna dla Samsunga, a od premiery oryginalnego Galaxy Note, co roku pojawiało się co najmniej jedno urządzenie z tej linii. Biorąc pod uwagę nadchodzące wydarzenie Galaxy Unpacked 2021, można by się zastanawiać, czy Samsung zaprezentuje nowy model Galaxy Note. Firma nie wypuści jednak w tym roku żadnego nowego smartfona z serii Galaxy Note, co może rozczarować wielu fanów tej marki.

W zeszłym roku pojawiły się plotki, że Samsung zakończy serię Galaxy Note, a modele Galaxy Note 20 oraz Galaxy Note 20 Ultra będą ostatnimi urządzeniami w tej linii. Jednak DJ Koh, współ-dyrektor generalny działu IT i komunikacji mobilnej Samsunga, potwierdził podczas 52. dorocznego spotkania akcjonariuszy Samsunga na początku tego roku, że firma wprowadzi nowy smartfon Galaxy Note w przyszłym roku.

Samsung najwyraźniej zdecydował się nie wprowadzać Galaxy Note 21 (wstępne nazewnictwo) w 2021 roku z powodu globalnego niedoboru chipów i starcia z Galaxy S21 Ultra, który obsługuje pióro S Pen. Południowokoreańska firma zamierza wypuścić nowe urządzenie Galaxy Note gdzieś w przyszłym roku, gdy problem z brakiem chipów nieco się zminimalizuje.

Jeśli Samsung wprowadzi na rynek właściwy smartfon z serii Galaxy Note w drugiej połowie 2022 roku, może on być wyposażony w duży wyświetlacz Super AMOLED z umieszczoną pod wyświetlaczem kamerą selfie, rysik S Pen, procesor Exynos 2200 z GPU AMD mRDNA2 (Snapdragon 895 na niektórych rynkach) oraz baterię o dużej pojemności z szybkim ładowaniem przewodowym i szybkim ładowaniem bezprzewodowym.