Samsung nie zwalnia tempa. Czy nadchodzi składany Galaxy Book?

Według najnowszych plotek, Samsung miał rozpocząć pracę nad nowym składanym urządzeniem, które miałoby podbić rynek laptopów.

Bardzo możliwe, że Samsung zdecydował się dążyć do tworzenia składanych urządzeń z dużymi ekranami. Różne tego typu koncepcje zostały pokazane na SID 2021 wcześniej w tym roku, a teraz mówi się, że Samsung postanowił wprowadzić jeden z nich w życie. Konkretnie mówiąc, Samsung może pracować nad 17-calowym składanym hybrydowym tabletem. Plotka głosi, że urządzenie będzie się nazywać Galaxy Book Fold 17.

Informacja została udostępniona przez leakstera UniverseIce na Twitterze. Urządzenie miałoby składany 17-calowy wyświetlacz, a Samsung może chcieć sprzedawać go jako składany laptop z klawiaturą dotykową, a nie duży tablet. Jednak patrząc na poprzednie wideo koncepcyjne Samsunga, urządzenie powinno być w stanie wypełnić obie te role.

Jest zbyt wcześnie, aby być pewnym, jakie konkretne cechy będą definiować Galaxy Book Fold 17. Koncepcja pokazana na początku tego roku była jednak dość ambitna. Urządzenie ma mieć bardzo cienkie ramki dookoła ekranu oraz Under-Display Camera (UDC) - choć w tamtym czasie firma odnosiła się do tego jako Under-Panel Camera (UPC).

Źródło: Samsung Display / YouTube Źródło: Samsung Display / YouTube Źródło: Samsung Display / YouTube

Nawet jeśli Samsung jest w trakcie opracowywania tego urządzenia dla rynku konsumenckiego, jeszcze wiele może się wydarzyć do momentu jego produkcji. Nie ma gwarancji, że to urządzenie będzie posiadać technologię UDC, ani czy w ogóle będzie wyglądać tak, jak na prezentacji Samsung Display. Niemniej jednak, Samsung uważa, że technologia UDC sprawdza się w urządzeniach z dużym ekranem, takich jak Galaxy Z Fold 3, więc równie sensowne powinno być dodanie tej technologii do większego, 17-calowego laptopa/tabletu.

Nie ma także żadnych informacji na temat możliwej daty premiery, ale jeśli Galaxy Book Fold 17 jest prawdziwy, na pewno usłyszymy o nim w ciągu najbliższych tygodni lub miesięcy. Byłoby to pierwsze urządzenie firmy tego typu, więc jest to dość duża sprawa.