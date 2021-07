Samsung "niechcący" ujawnia Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Watch 4

W filmie, opublikowanym na oficjalnym kanale YouTube firmy Samsung, możemy ujrzeć najnowsze urządzenia Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Watch 4.

Samsung pozornie dał całemu światu wgląd w nadchodzące urządzenia - Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Watch 4 - poprzez nowe oficjalne wideo opublikowane w serwisie YouTube. Film zatytułowany Voices of Galaxy przedstawia deweloperów aplikacji Good Lock, którzy opowiadają o tym, jak platforma się zmieniła i ewoluowała w ciągu roku. Co ważniejsze, jeden z deweloperów przedstawionych w filmie używa przedpremierowego egzemplarza Galaxy Z Fold 3, w dodatku podczas noszenia Galaxy Watch 4 na swoim nadgarstku.

Galaxy Z Fold 3 jest pokryty skórzanym etui, co pozostawia obudowę aparatu częściowo widoczną. Co prawda, wideo nie odkrywa za wiele. Natomiast niektóre klatki filmu wystarczą, abyśmy mogli pozornie dopasować wszystkie elementy projektu urządzenia, jakie zostały ujawnione w zeszłym tygodniu.

Skórzana obudowa wydaje się obejmować zawias, jak również wyświetlacz zewnętrzny. Dodatkowo może być wystarczająco szeroka, aby pomieścić S Pen, choć trudno jest mieć w tym temacie pewność.

Galaxy Z Fold 3 nie był jednak jedyny. Oprócz najnowszego składanego smartfona od Samsunga, możemy również dostrzec najnowszy smartwatch firmy - Galaxy Watch 4.

Zegarek pokazany na filmie posiada srebrny obrotowy pierścień oraz płaskie przyciski boczne. Jest on przymocowany do skórzanego paska, a nie silikonowego. Może to wskazywać, że Samsung będzie sprzedawać obie te wersje osobno, poza pakietem z samym urządzeniem.

Na początku filmu, leżące obok laptopa, możemy również dostrzec słuchawki Galaxy Buds. Nie wiadomo jednak, czy są to tegoroczne Galaxy Buds 2, gdyż ich wygląd nie zgadza się z tym, co udostępniono nam w poprzednich wyciekach. Umieszczone w filmie słuchawki posiadają jednokolorowe etui, co kłoci się z udostępnionymi renderami, które ukazują etui w wersji dwukolorowej - białe z zewnątrz, lecz kolorowe w środku.

Reszta filmu przechodzi do omówienia Good Lock i tego, jak użytkownicy pomagają deweloperom kształtować tę platformę. Niestety, Good Lock jest usługą ograniczoną geograficznie. Nadal nie jest dostępna na całym świecie i tylko czas pokaże, czy to się zmieni wraz z wydaniem Galaxy Z Fold 3.

Zarówno składany smartfon, jak i Galaxy Watch 4 mają zostać zaprezentowane na nadchodzącym wydarzeniu Samsunga w sierpniu. Sprawdź czego możemy się spodziewać na Galaxy Unpacked 2021.

