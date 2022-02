Samsung niespodziewanie aktualizuje Galaxy S10. Jaka funkcja trafiła na dwuletnie flagowce?

Posiadacze smartfonów z rodziny Galaxy S10 niespodziewanie dostali nową funkcję znaną z najnowszych Galaxy S21/Galaxy S22.

Samsung kończy właśnie wsparcie dla swoich flagowych modeli z 2019 roku. Smartfony Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ oraz Galaxy S10 5G zadebiutowały na rynku z Androidem 9.0 Pie i otrzymały już aktualizacje do Androida 10, Androida 11 oraz Androida 12. Obecnie smartfony pracują pod kontrolą nakładki One UI 4.0, a aktualizacja do One UI 4.1 stoi pod znakiem zapytania.

Samsung Galaxy S10 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Po trzech latach od daty premiery Samsung ucina wsparcie dla Galaxy S10. Smartfony jeszcze przed jakiś czas otrzymywać będą regularne aktualizacje poprawek zabezpieczeń. Co ciekawe na koniec wsparcia Koreańczycy przygotowali niespodziankę dla posiadaczy smartfonów z rodziny Galaxy S10.

Smartfony z 2019 roku otrzymały właśnie nową funkcję znaną z Galaxy S21 oraz Galaxy S22. Mowa o Object Eraser. Funkcja ta pozwala na szybkie usuwanie niepożądanych osób i elementów ze zdjęć. Rozwiązanie to do dnia dzisiejszego dostępne było na Galaxy S21, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 3 5G oraz Galaxy Z Flip 3 5G.

Samsung zaktualizował aplikację Photo Editior. Posiadacze modeli z rodziny Galaxy S10 mogą pobierać najnowszą wersję 13.1.02.3 z Galaxy Store. Oprogramowanie zawiera funkcję Object Eraser.

Aktualizacja Photo Editor w Galaxy Store

Aby skorzystać z opcji Object Eraser należy uruchomić galerię, wybrać fotografię i kliknąć w ikonkę ołówka. W kolejnym kroku klikamy trzy kropki w prawym dolnym rogu, wybieramy zakładkę Gumka do usuwania obiektów i możemy skorzystać z nowego rozwiązania.