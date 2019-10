Samsung niespodziewanie zaprezentował Galaxy Tab A Kids Edition

Nowy tablet pojawił się na amerykańskiej stronie producenta. Co ciekawego oferuje to urządzenie?

Samsung nie informował wcześniej, że pracuje nad takim modelem - dlatego jego pojawienie się jest zaskoczeniem. Mamy tu do czynienia z ulepszoną wersją tegorocznego Galaxy Tab A 8.0 - zmieniła się obudowa, ale podzespoły zostały takie same. Ponieważ jest to tablet dla dzieci, ma on liczne opcje kontroli rodzicielskiej - od czasu spędzanego przy urządzeniu po dostęp do poszczególnych aplikacji. Preinstalowana w wersji testowej aplikacja Samsung Kids oferuje ponad 10 000 godzin treści odpowiednich dla maluchów, a gumowa obudowa ma zabezpieczyć tablet przed uszkodzeniami, np. upadkiem z ręki dziecka.

Jak wspomniano, podzespoły są takie same, jak przy Galaxy Tab A 8.0, a więc mamy procesor Snapdragon 429 z 2GB RAM, 32GB miejsca na dane, wejście na karty MicroSD, tylną kamerę 8 MPix, przednią 2 Mpix oraz baterię 5100mAh. Tablet działa pod kontrolą systemu Android Pie z nakładką Samsuna One UI. Ekran TFT ma 8" i pokazuje obraz w rozdzielczości 1200x800 pikseli. W USA kosztuje 149,99 USD za wariant z Wi-fi (nie ma opcji z LTE). Dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych.