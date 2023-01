Samsung od lat zapowiada tę technologie. Galaxy Fold 5 w końcu może jej użyć

Samsung Galaxy Fold to od lat jeden z głównych i najbardziej popularnych przedstawicieli składanych smartfonów. Nowa generacja ma w końcu zaadoptować technologię, która zapobiegnie zniekształcaniu się ekranu w miejscu zgięcia.

Seria Galaxy Fold w momencie swojego debiutu była jedną z najgłośniejszych premier smartfonów w historii - Samsung po raz pierwszy zaprezentował w pełni funkcjonalny, składany ekran w smartfonie. Jednakże od przynajmniej dwóch lat nowe wersje tego modelu przynoszą ze sobą coraz mniej innowacji, stawiając raczej na lekkie zmiany i nowe podzespoły, bez konkretniejszych rewolucji.

Już pisząc o modelu Galaxy Fold 4 wiele osób zastanawiało się, kiedy producent zrobi coś z najbardziej widocznym problemem składaków - zniekształceniem na ekranie, które pojawia się w miejscu zginania się ekranu. Do naszych uszu dochodziły informacje o tym, że Fold 4 i Flip 4 mają wejść na rynek z przeprojektowanym zawiasem. Jego konstrukcja miała sprawiać, że wyświetlacz składałby się wewnątrz telefonu pod mniej ostrym katem, co z kolei znacznie zmniejszałoby tzw. crease.

Zobacz również:

Niestety kiedy Samsung zaprezentował swoje najnowsze składaki, ciężko było zauważyć różnicę pomiędzy ekranem czwórki a poprzednią generacją. Okazało się, że planowana konstrukcja nie została ostatecznie wprowadzona. Co gorsza, Samsung stracił też inicjatywę na rzeczy innych producentów. Telefony takie jak Motorola RAZR 2022 czy Oppo Find N2 postanowiły skorzystać z podobnego rozwiązania, co zdecydowanie przyczyniło się do wygładzenia ekranu.

Fot. Naver

Według koreańskiej publikacji Nevers, Samsung w tym roku ma zamiar pójść po rozum do głowy i jednak skorzystać ze swojego własnego patentu na składanie ekranu w kształcie łezki. Jak widać na powyższym obrazku, taki mechanizm nie zgniata panelu wyświetlacza pod ostrym kątem, a raczej tworzy więcej miejsca, aby ten mógł złożyć się łagodniej, nie zostawiając permanentnych zagięć na ekranie.

Wygląda więc na to, że w tym roku możemy liczyć na trochę więcej zmian we flagowym składaku koreańskiego giganta. Wraz z nowymi wiadomościami dotyczącymi rysika S Pen oraz modułu aparatu, Samsung chyba w końcu postanowił trochę rozruszać Folda, którego zawiasy ostatnimi czasy trochę się zastały.