Samsung odpalił nowe promocje z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet! Wśród rabatów zniżka na Galaxy Watcha 5

Popularna marka technologiczna uruchomiła właśnie kilka interesujących promocji, które mogą być idealnym momentem na zakup prezentu z okazji Dnia Kobiet.

Spis treści

Promocje Samsunga z okazji Dnia Kobiet

Międzynarodowy Dzień Kobiet odbędzie się już 8 marca. Jeżeli do tej pory nie zdecydowałeś, jaki prezent warto kupić bliskiej Ci osobie, to być może tutaj znajdziesz odpowiednią inspirację. Na oficjalnym sklepie popularnego producenta elektroniki pojawiły się rabaty na topowe urządzenia oraz zniżki na akcesoria do nich. Wśród najbardziej intrygujących promocji znajdziemy:

Zwrot gotówki w wysokości 400 zł przy zakupie Galaxy Watcha 5,

przy zakupie Galaxy Watcha 5, Zwrot gotówki w wysokości 600 zł przy zakupie Galaxy Watcha 5 Pro,

przy zakupie Galaxy Watcha 5 Pro, Rabat 200 zł na słuchawki Galaxy Buds 2 Pro przy zakupie jednego z flagowców,

Galaxy Buds 2 Pro przy zakupie jednego z flagowców, Zniżka w wysokości 30% na ładowarki i powerbanki,

na ładowarki i powerbanki, Zniżka w wysokości 40% na etui oraz SmartTag.

Jest tego naprawdę sporo, a więc weźmiemy pod lupę głownie najciekawsze promocje dotyczące nowych smartwatchy Samsunga oraz rabatu na słuchawki.

Galaxy Watch 5 w niższej cenie

Urządzenia z serii Galaxy Watch 5 to uniwersalne zegarki, które posiadają wiele użytecznych funkcji. Każdy z modeli został wyposażony w system GPS, czujniki pozwalająca na monitorowanie parametrów zdrowotnych oraz krokomierz. Galaxy Watch 5 został wykonany z trwalszych materiałów niż jego poprzednik, a o wytrzymałość wyświetlacza dba szafirowe szkło. Wśród przecenionych modeli znajduje się także wariant Pro, który otrzymał znacznie większą baterię oraz tytanową kopertę.

Zobacz również:

Poszczególne wersje smartwatcha różnią się od siebie rozmiarem oraz typem łączności. Tańsze modele oferują jedynie połączenie Bluetooth, podczas gdy droższe wersje posiadają także opcję LTE. Umożliwia ona uruchomienie na zegarku karty e-sim, która pozwoli na prowadzenie rozmów telefonicznych nawet, gdy nie mamy przy sobie smartfona. Ceny poszczególnych modeli - po uwzględnieniu zwrotu gotówki - możecie sprawdzić poniżej.

Galaxy Watch 5 40mm

Wersja BT / Cena: 1299 zł 899 zł / Link

/ Link Wersja LTE / Cena: 1499 zł 1099 zł / Link

Galaxy Watch 5 44mm

Wersja BT / Cena: 1449 zł 1049 zł / Link

/ Link Wersja LTE / Cena: 1649 zł 1249 zł / Link

Galaxy Watch 5 Pro

Wersja BT / Cena: 1999 zł 1399 zł / Link

/ Link Wersja LTE / Cena: 2039 zł 1439 zł / Link

W celu skorzystania z promocji należy dokonać zakupu jednego z przecenionych zegarków w dniach od 17 lutego do 5 marca. Następnie produkt musi zostać zarejestrowany przez wypełnienie specjalnego formularzu do 12 marca. Dokładną instrukcję całego procesu możecie znaleźć tutaj.

Galaxy Buds 2 Pro w niższej cenie

Samsung oferuje także rabat w wysokości 200 zł na słuchawki Galaxy Buds 2 Pro. Promocja obowiązuje jedynie przy zakupie jednego z flagowców z serii Galaxy Z lub Galaxy S22 oraz modelu Galaxy S21 FE. Wszystkie te urządzenia są topowymi smartfonami, ale polecam zwrócić szczególną uwagę na model Galaxy Z Flip 4. Jest to kompaktowy, składany smartfon, którego ekran rozkłada się horyzontalnie. Flagowiec posiada topowe podzespoły (takie jak np. procesor Snapdragon 8 Plus Gen 1), a jednocześnie jest na tyle mały, że zmieści się w każdej torebce.

Galaxy Z Flip 4 8/128 GB

Cena: 4379 zł 4299 zł / Link

Galaxy Z Flip 4 8/256 GB

Cena: 4829 zł / Link

Każde zamówienie premiowane jest bonusowymi punktami Samsung Rewards, które można później wymienić na zniżki w sklepie producenta. Więcej atrakcyjnych ofert na sprzęt Samsunga możecie znaleźć tutaj.