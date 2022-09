Samsung oferuje multirabaty do nawet 75% na AGD do zabudowy – żal nie skorzystać

Urządzasz kuchnię? Samsung ma dla ciebie propozycję – multirabaty! Im więcej kupisz, tym większy rabat otrzymasz. Poznaj szczegóły!

Planujesz zakup sprzętów AGD do zabudowy? Promocja marki Samsung to idealna okazja, by sporo zaoszczędzić – można bowiem uzyskać nawet 75% rabatu. Oferta jest ważna nie dłużej niż do 3 października br.

Jak skorzystać z promocji na AGD marki Samsung?

Dodaj do koszyka co najmniej dwa dowolne produkty z różnych kategorii.

z różnych kategorii. Rabat na najtańszy produkt naliczy się w koszyku automatycznie, po wpisaniu kodu rabatowego ZABUDOWA .

naliczy się w koszyku automatycznie, po wpisaniu kodu rabatowego . Dokończ składanie zamówienia i wybierz opcję dostawy.

Dostępne rabaty:

2 produkt – 15% taniej

3 produkt – 30% taniej

4 produkt – 50% taniej

5 produkt – 75% taniej

Przykładowy zestaw sprzętów dostępnych w ramach promocji:

BRB26715FWW, lodówka do zabudowy, technologia Space Max™, 267 l

Pojemność brutto: 267 l

Szerokość netto: 540 mm

Wysokość obudowy z zawiasem netto: 1775 mm

Głębokość z uchwytem drzwi netto: 550 mm

Waga netto: 61 kg

Typ chłodzenia: All-Around Cooling

Przejdź do oferty

Zobacz również:

Inne modele lodówek – klik

NV7B41201AK piekarnik z termoobiegiem 76l, Wi-Fi

Termoobieg: 1800 W

Klasa efektywności energetycznej: A+

Wymiary zewnętrzne: 595 x 596 x 570 mm

Waga netto: 31,2 kg

Przejdź do oferty

Inne modele piekarników – klik

NZ64B6058GK, płyta indukcyjna SlimFit, WiFi, 60 cm z łączoną strefą Flex Zone Plus

Strefa łączona Flex Zone Plus

Sterowanie pokrętłem magnetycznym

Slim Fit – zmniejszona grubość płyty

Funkcja pauzy / Funkcja podtrzymywania ciepła

Łączność Wi-Fi i komunikacja z okapem

Przejdź do oferty

Inne modele płyt – klik

DW50R4051BB, Zmywarka do zabudowy 45 cm

Dedykowana szuflada na sztućce

Czyste i suche naczynia w 60 minut | Program ekspresowy

Sterylna czystość naczyń | Funkcja dezynfekcji

Zabezpieczenie przed zalaniem | Aqua Stop

Przejdź do oferty

Inne modele płyt – klik

MS23A7118AK/EO, Kuchenka mikrofalowa do zabudowy typu SOLO, 23 l, czarne szkło

Moc mikrofali 800 W

6 poziomów mocy mikrofal

Funkcja szybkiego rozmrażania

Funkcja Home Desserts

Funkcja Deodoryzacji

Przejdź do oferty

Inne modele kuchenek mikrofalowych – klik

Polecamy też: RTV Euro AGD: możesz otrzymać 50 zł za każde wydane 500 zł! Sprawdź szczegóły promocji