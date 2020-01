Samsung patentuje nowe wycięcia w ekranie, które pojawia się w przyszłych średniakach

Wszystko wskazuje na to, że Samsung na siłę próbuje wyróżnić z tłumu swoje przyszłe średniaki z linii Galaxy M.

Samsung jest jednym z niewielu producentów, którzy do ostatniej chwili bronili się przed zastosowanie wycięcia w ekranie. Koreańczycy w swoich flagowcach do dziś ani razu nie użyli tego rozwiązania. Starsze modele mają większe ramki wokół ekranu Infinity Display, a nowsze posiadają aparat do selfie umieszczony w wyświetlaczu.

Źródło: samsung.com

Najnowszy patent, do którego dotarli redaktorzy 91mobiles pokazuje, że Samsung ponownie zaczyna wracać do pomysłu wykorzystania notch'a w swoich urządzeniach. Tym razem nie chodzi jednak o niewielkie wycięcie w kształcie kropli wody, które znamy z modeli Galaxy A 2019.

Patent z pewnością nie zostanie wykorzystany w Galaxy S i Galaxy Note kolejnej generacji, ponieważ mają one wyświetlacze Infinity-O. Rozwiazanie to może trafić do średniaków. Na zdjęciach z patentu widać, że urządzenie posiada niewielkie wycięcie w ekranie. Niestety zostało ono umieszczone niesymetrycznie z prawej strony wyświetlacza tak, jak kamerka w Galaxy S10. Wiemy już, że nie jest to optymalne miejsce, do czego przyznał się nawet sam producent. Wszystkie smartfony, które zadebiutowały po Galaxy S10 mają już aparat umieszczony symetrycznie na środku panelu.

W wycięciu obok aparatu znajduje się jeszcze jeden sensor. Możliwe, że to czujnik ToF lub skaner tęczówki oka, który zniknął z flagowych smartfonów Samsunga wraz z pojawieniem się ekranu Inifinity-O.

Dzięki niewielkiemu wycięciu w ekranie urządzenie nadal zachowało pełnoekranowy wygląd. Niestety na przedstawionych zdjęciach widać kilka niedoskonałości. Po pierwsze górna ramka mimo wycięcia w ekranie nadal jest szeroka, ponieważ głośnik do rozmów znajduje się centralnie na środku. Dolna oraz boczne ramki na szczęście są takiej samej grubości.

Należy zwrócić uwagę, że Samsung pierwotnie złożył wniosek patentowy o podobne urządzenie w 2018 roku jeszcze przed wprowadzeniem na rynek pierwszych smartfonów z wyświetlaczami Infinity-O. Dodatkowo wszystkie nowe smartfony z serii Galaxy A na 2020 rok, które zostały już zaprezentowane posiadają aparat w ekranie.

Bardzo możliwe, że Samsung zamierza wykorzystać niesymetryczne wycięcie w ekranie w tańszych średniakach z serii Galaxy M.

Źródło: 91mobiles.com