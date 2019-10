Samsung patentuje nowy sposób na elastyczny, składany wyświetlacz

Galaxy Fold dopiero co wkroczył na światowe rynki, a Samsung już ma pomysł na kolejnego smartfona ze składanym ekranem.

Samsung Galaxy Fold, pierwszy w portfolio koreańskiego producenta smartfon ze składanym ekranem, po wielu perypetiach, wreszcie trafia do sprzedaży. Choć kosztuje on małą fortunę, to wydaje się, że nie odstrasza to potencjalnych nabywców. Samsung widzi potencjał w elastycznych, składanych ekranach i już pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami. Jedno z nich jest powiązane z wnioskiem patentowym firmy, który został właśnie zaakceptowany przez amerykański urząd patentowy (USPTO).

Opis patentowy dotyczy smartfona z wyświetlaczem o proporcjach 16:9 w trybie standardowym, który po rozłożeniu zmienia się w większy ekran o proporcjach 18:9. Rozwiązanie to sprawi, że nawet po złożeniu smartfona większość wyświetlacza będzie widoczna i gotowa do działania.

Można się jednak zastanawiać czy praca w tym trybie będzie wygodna, szczególnie, że na opublikowanych szkicach widać wyraźnie, że zgięcie obejmuje między innymi wycięcie notch, a co za tym idzie również kamerkę do selfie oraz słuchawkę. Z opisu patentu wynika jednak, że ekran wyginać się będzie w kierunku tylnego panelu, a gdy tylko otrzymamy połączenie bądź uruchomimy aparat do selfie ekran rozłoży się do swoich pełnych wymiarów. Nie wiemy jednak czy będzie to automatyczny mechanizm, czy będziemy musieli uruchamiać go ręcznie.

Choć pomysł Samsunga wydaje się ciekawy, to należy pamiętać, że droga od patentu do pełnoprawnego, komercyjnego urządzenia jest bardzo daleka.

źródło: gizmochina.com