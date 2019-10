Samsung patentuje "odwrócony notch"

Notche są od paru lat nieodłączną częścią większości smartfonów. Samsung opatentował właśnie rozwiązanie, które zachowuje notcha, ale nie mając przy tym wpływu na ekran.

Rozwiązanie opatentowane przez Samsunga to czysty wyświetlacz, bez wcięć na aparat, jednak notch jest umieszczony ponad nim - dzięki temu powierzchnia wyświetlacza osiąga swoje maksymalne rozmiary. Ale... Przez takie ulokowanie musimy liczyć się z koniecznością powiększenia górnej ramki, aby zmieściły się na niej obiektywy, czujniki oraz widoczny mikrofon. Serwis Let'sGo Digital opublikował grafikę dołączoną do patentu i w zamyśle producenta to wygląda w ten sposób:

Źródło: Let'sGo Digital

Szczerze mówiąc nie jest to jakieś zachwycające wizualnie rozwiązanie, ale to już rzecz gustu. Nieco dziwi fakt, że podczas gdy większość producentów stara się zapełnić cały front urządzenia wyświetlaczem, ukrywając pod nim, co tylko się da, Samsung kieruje się na całkiem inną drogę. Co ciekawe, wniosek patentowy został złożony w ubiegłym roku, jednak dopiero teraz fakt ten wyszedł na jaw. Można nawet przeczytać go online - jest on w języku koreańskim, ponieważ został złożony w urzędzie patentowym właściwym dla kraju producenta, czyli Korei Południowej. Jeśli ktoś chce się z nim zapoznać, można znaleźć go tutaj.