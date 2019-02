Samsung patentuje składany smartfon z gamingowymi przyciskami

Samsung doskonale wie, jak zwracać na siebie uwagę. Malo tego - wie także, czym to robić. Co powiecie na składany, gamingowy smartfon z przyciskami, które można schować, kiedy nie są potrzebne?

Serwis Let's Go Digital, któremu zawdzięczamy rendery składanego smartfona Samsung Flex, przypomniał, że w ub. roku Samsung ogłosił, że tworzy gamingowego smartfona. Jeszcze nie wiadomo, kiedy zostanie wypuszczony na rynek, ani jakie będzie mieć podzespoły - ale południowokoreański producent opatentował nowy design. Patent pokazuje urządzenie ze składanym ekranem i dedykowanymi przyciskami. Na podstawie opisu z patentu, redakcja Let's Go Digital stworzyła kilka renderów, które prezentują, jak może wyglądać.

Pod koniec 2017 roku Samsung wypełnił wniosek patentowy dotyczący "wyświetlacza urządzenia". Patent został opublikowany 29 stycznia 2019 i zawiera serię obrazków prezentujących nowatorski smartfon Samsunga. Gdy jest on złożony, działa wyświetlacz zewnętrzny. Po rozłożeniu, wyświetlacz wypełnia środek, a na jego spodzie pojawia po prawej sześć przycisków, a po lewej - kontroler. Być może przyciski mają nie tylko gamingowe zastosowanie - nie wiemy, ale trzeba przyznać, że jest to bardzo kreatywne rozwiązanie. No i znacznie wpływa na możliwości rozgrywki!

Przyjęto, że urządzenie będzie mieć wyświetlacze takiej samej wielkości jak Flex, czyli - w formie smartfona wyświetlacz 4,58" (840×1960 pikseli), a po rozłożeniu - 7,3" (1536×2152 pikseli, QXGA+). Inaczej mówiąc - Flex z dodatkami dla graczy. No dobrze, jest jedno "ale" - skoro Flex to co najmniej 7 tysięcy złotych (podobno), to ile więcej będzie kosztować model gamingowy?

Trzeba przyznać, że graficy Let's Go Digital wykonali kawał dobrej roboty - idealnie wypełnili "surowe" projekty, znajdujące we wniosku patentowym - możesz go znaleźć tutaj. Według ostatnich plotek, Flex pojawi się w przyszłym roku, być może jakiś czas po nim taki gamingowy smartfon, a właściwie mały smartfono-handheld. Z prawdziwą ciekawością będziemy śledzić ten temat.