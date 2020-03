Samsung planuje sprzedaż 8 milionów telewizorów QLED do końca roku

Koreańczycy wierzą w swoją flagową technologie. Szacunki sprzedażowe robią wrażenie.

Nie da się ukryć, że przedsiębiorstwa z Korei Południowej na dobre stały się liderami na rynku telewizorów. Produkty firm takich, jak LG czy Samsung zna każdy konsument.

Źródło: samsung.pl

Samsung jest liderem w segmencie telewizorów od ponad 14 lat, a jego telewizory wykorzystujące autorską technologię QLED zdobywają coraz większe uznanie w segmencie premium. W tym roku Koreańczycy zamierzają sprzedać jeszcze większą ilość telewizorów QLED, aby zwiększyć swój udział na rynku, a jednocześnie utrzeć nosa największym konkurentom - LG oraz Sony.

Według portalu TheElec Samsung ma zamiar sprzedać w tym roku aż 8 milionów telewizorów OLED. Stanowi to aż ponad 50 procentowy wzrost w stosunku do ubiegłego roku, kiedy to na rynek wysłano 5,3 miliona egzemplarzy.

Samsung odpowiada obecnie za produkcję prawie 90 procent telewizorów typu QLED. Za pozostałą część odpowiedzialne są firmy takie, jak Hisense, Huawei, TCL oraz Vizio, które również w swojej ofercie posiadają modele z panelami QLED. Jak widać przepaść pomiędzy możliwościami produkcyjnymi jest ogromna.

W zeszłym roku Visio sprzedało 380 tysięcy telewizorów QLED, a Huawei oraz TCL dostarczyły po 500 tysięcy egzemplarzy Quantum Dot. Hisense sprzedał najmniej telewizorów QLED - około 300 tysięcy egzenmplarzy.

Każda z wyżej wymienionych marek przewiduje, że w 2020 roku sprzeda więcej egzemplarzy telewizorów z QLED.

Obecnie telewizory QLED stanowią około 12 procent całej produkcji telewizorów Samsunga. W chwili obecnej jedynie Samsung koncentruje się na rozwoju technologii QLED. Konkurencja w postaci Sony i LG skupia się na panelach typu OLED. Samsung stosuje zmodyfikowane panele OLED jedynie w swoich smartfonach.

Obecnie w segmencie telewizorów premium Samsung posiada ponad 50 procent udziałów zostawiając Sony daleko w tyle.

W 2020 roku na rynku pojawi się więcej modeli telewizorów QLED od Samsunga, które mają pomóc w osiągnięciu założonych celów sprzedażowych.

Źródło: sammobile.com