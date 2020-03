Samsung po cichu ulepsza konstrukcję Galaxy Fold

Samsung w dalszym ciągu udoskonala swojego pierwszego składanego smartfona.

Samsung w chwili obecnej posiada w swoim portfolio dwa modele składanych smartfonów z elastycznym ekranem. Pierwszym z nich jest starszy i droższy Galaxy Fold składany, jak książka, a drugim niedawno zaprezentowany Galaxy Z Flip, który jest bezpośrednim konkurentem dla Motoroli Razr.

Mimo, że oba urządzania posiadają elastyczny ekran, to mają zupełnie odmienne konstrukcje i dedykowane są do innych odbiorców. Samsung Galaxy Z Flip zadebiutował na rynku rok później i jest bardziej dopracowany. Samsung postanowił, że korzystając ze swoich doświadczeń przy projektowaniu Galaxy Z Flip zmodyfikuje po cichu starszego Galaxy Fold.

Jeden z użytkowników Reddit'a o nicku wumpelbard odpowiedział o swoich doświadczeniach związanych z Galaxy Fold. Jego egzemplarz posiadał problem z oprogramowaniem, więc zdecydował się on do wybrania się do sklepu Samsung Experience w celu jego naprawy. Na miejscu okazało się, że urządzenie nie może zostać naprawione i wumpelbard otrzymał egzemplarz zastępczy. Co ciekawe okazało się, że drugi Galaxy Fold posiadał zmodyfikowaną obudowę wzbogaconą o elementy, których brakowało w pierwszym egzemplarzu.

Do sieci trafiły zdjęcia nowego Galaxy Fold, który posiada gumowe stopki umieszczone na rogach wewnętrznej części obudowy. Mają one chronić wyświetlacz po jego zatrzaśnięciu.

Co ważne gumowe stopki pierwotnie zostały użyte w Galaxy Z Flip. Mają one za zadanie minimalizować ryzyko uszkodzenia panelu podczas zamykania oraz chronić go przed dostawaniem się zanieczyszczeń.

Niektórzy użytkownicy Samsungów Galaxy Fold przyznali, że podczas naprawy gwarancyjnej również otrzymali egzemplarze zastępcze z gumowanymi elementami na rogach. Część z nich postanowiła je odkleić.

W chwili obecnej nie wiadomo, czy wszystkie obecnie produkowane egzemplarze Galaxy Fold posiadają dodatkowe gumowe nóżki. Możliwe, że zmodyfikowane smartfony rozdawane są jedynie, jako urządzenia zamienne.

Źródło: phonearena.com