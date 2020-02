Samsung po cichu zmienia specyfikację techniczną Galaxy Buds+! Znika jedna z kluczowych nowości

Wszystko rozchodzi się o nową funkcję pozwalającą na połączenie z więcej, niż jednym urządzeniem w tym samym czasie.

Samsung wraz z flagowymi smartfonami z rodziny Galaxy S20 i składanym Galaxy Z Flip zaprezentował również odświeżone słuchawki Galaxy Buds+. Na pierwszy rzut oka nowy model poza innymi wersjami kolorystycznymi niczym się nie różni. Największe zmiany zaszły wewnątrz obudowy i zaliczyć do nich można między innymi powiększone baterie.

Źródło: samsung.com

Samsung twierdził, że słuchawki Galaxy Buds+ posiadają funkcję połączenia się z wieloma urządzeniami przy wykorzystaniu standardu Bluetooth w wersji 5.0. Rozwiązanie pozwala słuchawkom przełączać się na żywo pomiędzy dwoma źródłami dźwięku w tym samym czasie. Najnowsze informacje wskazują, że funkcja nie do końca działa tak, jak myśleliśmy, a Samsung wycofuje się z swoich początkowych twierdzeń, które mogły wprowadzać w błąd.

Jeden z użytkowników Reddita odkrył, że Samsung usunął ze swoich stron informacje na temat funkcji Multi-point Connect w słuchawkach Galaxy Buds+. Pierwotnie strona dotycząca słuchawek informowała, że funkcja jest dostępna dla urządzeń kompatybilnych z Bluetooth 5.0. Odświeżona wersja specyfikacji technicznej Galaxy Buds+ w ogóle nie informuje o Multi-point Connect. Widać to na poniższych zrzutach ekranu wykonanych przed i po zmianie specyfikacji technicznej przez Samsunga.

Źródło: reddit

Źródło: reddit

Część użytkowników może zastanawiać się co teraz z funkcją połączenia z wieloma urządzeniami w tym samym czasie. Galaxy Buds+ miały być pierwszymi słuchawkami Samsunga z taką opcją. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze egzemplarze jej nie zaoferują. Na szczęście nie wszystko stracone. Możliwe, że Samsung doszedł do wniosku, że potrzebuje nieco więcej czasu na dopracowanie tego rozwiązania, niż początkowo zakładano. Słuchawki Galaxy Buds+ podobnie, jak inne modele True Wireless posiadają wbudowane oprogramowanie układowe, które może być aktualizowane. Możliwe, że Samsung wdroży funkcję Multi-point Connect za pomocą stosownej aktualizacji oprogramowania już po dostarczeniu pierwszych egzemplarzy na rynek.

Źródło: sammobile.com