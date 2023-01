Samsung po kryjomu oszczędza na Galaxy S23! Podstawowy model będzie wolniejszy od reszty

Najnowsze flagowce Samsunga zagoszczą na rynku już za kilka dni. Okazuje się niestety, że podstawowa wersja telefonu może być wolniejsza od droższych wariantów.

Już 1 lutego zobaczymy oficjalnie nowe flagowce Samsunga z serii S23 na Galaxy Unpacked 2023. Niestety na kilka dni przed prezentacją dotarły do nas niepokojące wieści. Według najnowszego przecieku, Samsung po kryjomu wyposażył podstawową wersję Galaxy S23 w znacznie wolniejszą pamięć, niż całą resztę serii. Nie jest to jednak jedyna oszczędność, jaka dotknie podstawowy Galaxy S23.

Znany leaker IceUniverse przedstawił na Twitterze nowe informacje dotyczące pamięci używanych przez nadchodzące flagowce Samsunga. Według niego wszystkie nowe telefony mają korzystać z najnowszych standardów pamięci - zarówno jeśli chodzi o pamięć operacyjną, jak i pamięć wewnętrzną. Oznacza to, że smartfony będą wyposażone w RAM w standardzie LPDDR5X oraz pamięć wewnętrzną UFS 4.0.

Zobacz również:

Niestety według jego informacji będzie jeden wyjątek od tej reguły - podstawowy model Samsunga Galaxy S23 z 128 GB pamięci wewnętrznej. Ta konfiguracja co prawda również zostanie wyposażony w szybki RAM LPDDR5X, ale niestety jej pamięć wewnętrzna będzie wykonana w starczej technologii UFS 3.1 - tej samej, którą widzieliśmy w zeszłorocznym Galaxy S22.

Trzeba tu przyznać, że taka decyzja nie jest bezpośrednio związana z oszczędnościami Samsunga. Chodzi po prostu o to, że firma nie produkuje aktualnie kości pamięci UFS 4.0 o wielkości 128 GB - najmniejsza jest 256 GB. Ze względu na to o wiele tańszym rozwiązaniem niż uruchamianie produkcji nowej, mniejszej kości specjalnie dla jednego wariantu S23 jest skorzystanie z trochę starszej technologii, której produkcja jest już możliwa bez żadnych modyfikacji w procesie produkcji. Z drugiej jednak strony - UFS 3.1 w jednym modelu Samsunga będzie zdecydowanie wolniejsze niż UFS 4.0 w każdym z pozostałych wariantów.

Jaka jest różnica między pamięcią UFS 4.0 a UFS 3.1?

Pamięć UFS jest technologią pamięci flash, z której korzysta aktualnie większość smartfonów, charakteryzująca się większymi prędkościami i większą uniwersalnością niż poprzednie eMMC i inne standardy mobilnej pamięci flash.

UFS 4.0 to najnowsza wersja standardu, która powinna osiągać do 4200 Mbps zapisu sekwencyjnego oraz 2800 Mbps odczytu sekwencyjnego. Z kolei poprzednia wersja, UFS 3.1, osiąga według specyfikacji 2100 Mbps zapisu sekwencyjnego i 1200 Mbps odczytu sekwencyjnego. Oznacza to, że UFS 4.0 jest około dwa razy szybsza niż poprzednia wersja.

Jeśli więc przełożymy to na realia telefonów - tę zmianę prędkości możemy naprawdę odczuć. Głównie będzie to miało miejsce przy ładowaniu różnego rodzaju aplikacji oraz włączaniu telefonu. Szybsza pamięć wewnętrzna oznacza szybsze ładowanie, a jeśli chcemy otworzyć sporą aplikację - na przykład jedną z popularnych gier mobilnych - im szybsza pamięć, tym szybciej będziemy mogli zacząć grać czy też rozpocząć rundę.