Samsung po raz kolejny potwierdza - Galaxy Note 8 i Galaxy S8 bez Androida 10

Posiadacze flagowych modeli Samsunga z 2017 roku nie mogą liczyć na aktualizację do Androida 10.

Samsung Galaxy S8 i Galaxy Note 8 to flagowe smartfony Samsunga, które zostały wprowadzone na rynek w 2017 roku. Oba modele stanowiły nowe otwarcie dla marki, która zerwała z klasycznym wyglądem i niedoróbkami jakościowymi.

Źródło: pcworld.com

Samsung mocno przyłożył się do projektowania Galaxy S8 i Galaxy Note 8, dzięki czemu urządzenia te nawet trzy lata po premierze nadal wyglądają ciekawie, a płynność działania sprawia, że wielu użytkowników nie zamierza wymieniać swoich smartfonów w najbliższym czasie.

Koreańczycy znaleźli nowy sposób na zachęcenie posiadaczy flagowych modeli z 2017 roku do wymiany swoich urządzeń na nowsze.

Od dłuższego czasu w sieci pojawiają się informacje na temat braku aktualizacji do Androida 10 dla Galaxy S8 i Galaxy Note 8, ale równocześnie nawet sama pomoc techniczna Samsunga informowała, że smartfony finalnie otrzymają aktualizacje do Androida 10.

Samsung do tej pory wydawał na swoje flagowe smartfony dwie duże aktualizacje oprogramowania, po czym wsparcie było ograniczane do udostępniania poprawek zabezpieczeń. Część użytkowników liczyła, że wraz z wzrostem cen smartfonów Samsunga producent zacznie oferować trzy duże aktualizacje Androida dla flagowców tak, jak OnePlus czy Google.

Niestety tak, jak informowaliśmy już jakiś czas temu Samsungi Galaxy Note 8 i Galaxy S8 nie otrzymają aktualizacji do Androida 10. Urządzenia te nie zostały wpisane na mapę drogową aktualizacji do Androida 10. Zarówno Galaxy S8, jak i Galaxy Note 8 otrzymały już dwie duże aktualizacje - do Androida 8.0 Oreo oraz Androida 9.0 Pie.

Teraz Samsung po raz kolejny definitywnie powiedział, że na Androida 10 dla wyżej wymienionych urządzeń się nie doczekamy, ponieważ wsparcie dla tych modeli zostało zakończone.

Pracownik koreańskiego producenta poinformował oficjalnie, że Samsungi Galaxy S8 i Galaxy Note 8 pracować będą pod kontrolą systemu operacyjnego Android 9.0 Pie z nakładką One UI 1.0. Smartfony nadal otrzymują comiesięczne poprawki zabezpieczeń.

Źródło: wccftech.com