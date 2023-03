Samsung po raz kolejny rozkręca karuzelę o nazwie "premiera Galaxy S23 FE". Debiut urządzenia może w ogóle nie nastąpić w tym roku

Seria Fan Edition po raz kolejny stoi pod znakiem zapytania. Koreański gigant technologiczny najprawdopodobniej przełoży prezentację nowego modelu na dalszy termin.

W lipcu zeszłego roku dowiedzieliśmy się, że Galaxy S22 FE zostaje anulowany, a nowe urządzenie w serii nie pojawi się na rynku. Informacja ta była poprzedzona miesiącami spekulacji na temat ceny, specyfikacji oraz konkretnej daty premiery urządzenia. Dopiero w kilku ostatnich miesiącach, które poprzedzały tę wiadomość, w sieci zaczęły pojawiać się pierwsze głosy, dotyczące zrezygnowania z nowego modelu. Według oficjalnych komunikatów Samsung zdecydował się anulować prezentację Galaxy S22 FE, ze względu na rosnące zainteresowanie modelem S22 Ultra - co miało przełożyć się na uruchomienie dodatkowej produkcji tego właśnie wariantu.

Już wtedy podejrzewaliśmy, że wersja Fan Edition wróci, ale dopiero w kolejnym roku. W ciągu ostatnich kilku miesięcy otrzymaliśmy potwierdzenie tej informacji, a spekulacje dotyczące debiutu nowego modelu pojawiły się na profilach kilku popularnych leaksterów. Wśród przecieków znalazły się nawet dane dotyczące procesora, na którym miał zostać oparty Galaxy S23 FE. Wygląda jednak na to, że Samsung ponownie ma inne plany co do popularnej serii, a premiera kolejnego urządzenia zostanie przełożona.

Sure doesn't look like there'll be an S23 FE this year. — Roland Quandt (@rquandt) March 10, 2023

Informacje o nowych planach koreańskiego producenta pojawiły się na profilu Rolanda Quandt'a, czyli użytkownika, na którego profilu możecie znaleźć wiele przecieków na temat nadchodzących premier w branży mobile. Większość spekulacji udostępnianych przez leakstera ostatecznie okazuje się prawdą, a tym razem sugeruje on, że debiut Galaxy S23 FE w ogóle nie nastąpi w tym roku.

Taka decyzja ze strony Samsunga wydaje się być całkiem sensowna, ponieważ już w sierpniu mamy dostać nowe urządzenia, które zostaną pokazane podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. To wtedy zobaczymy debiut Galaxy Z Folda 5, Galaxy Z Flipa 5 oraz Galaxy Watcha 6. Upychanie kolejnego modelu na ten sam pokaz, wydaje się nie mieć sensu. Co więcej, późniejsza prezentacja Galaxy S23 FE - na przykład w sezonie jesiennym lub zimowym - może osłabić hype związany z debiutem kolejnej sztandarowej serii, czyli Galaxy S24. Możliwe więc, że premierę urządzenia zobaczymy dopiero podczas pokazu kolejnych flagowców Samsunga.