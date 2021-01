Samsung po raz pierwszy zapowiada premierę procesorów Exynos

Samsung jest jednym z niewielu producentów, którzy produkują autorskie procesory do urządzeń mobilnych. Układy z rodziny Exynos są z nami już od ponad 10 lat i nic nie wskazuje na to, żeby wybierały się na emeryturę. Mało tego Samsung po raz pierwszy oficjalnie zapowiedział specjalne wydarzenie, które zostanie poświęcone najnowszym układom z rodziny Exynos.

Całość odbędzie się we wtorek 12 stycznia 2021 roku o godzinie 22:00 czasu lokalnego w Polsce.

Samsung Exynos will hold an online launch event at 10pm Beijing time on January 12 to release Exynos xxxx. this is the first time Samsung has held a flagship processor launch.