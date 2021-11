Samsung podąża za Apple i dodaje opcję przeniesienia paska adresu przeglądarki mobilnej

Nowy układ został dodany wraz z aktualizacją aplikacji Samsung Internet w wersji beta, która jest już dostępna dla smartfonów firmy z systemem Android.

Apple w tym roku wprowadziło kilka znaczących zmian do Safari z iOS 15, która została przeprogramowana z nowym ujednoliconym paskiem adresu na dole ekranu. Podczas gdy ta zmiana zdenerwowała wielu użytkowników iOS, Samsung postanowił pójść w ślady swojej konkurencji i wprowadzić podobną zmianę w swojej przeglądarce.

Przechodząc do ustawień Układu i Menu w preferencjach przeglądarki, została dodana "Pozycja paska adresu". Użytkownicy mogą wybrać między klasycznym układem przeglądarki internetowej i nowy z ujednoliconym paskiem adresu na dole ekranu. Po wybraniu tej drugiej opcji, aplikacja Samsung Internet wygląda dość podobnie do Safari w iOS 15. Pasek adresu jest wyświetlany na górze elementów sterujących nawigacją i przycisków do zarządzania zakładkami, udostępniania i innych ustawień aplikacji.

well gee samsung, I wonder why you suddenly decided to add this option now to your browser, I just can't fathom a guess pic.twitter.com/WTTI98OwQv — dan seifert (@dcseifert) November 3, 2021

Warto zauważyć, że Apple nie było pierwszą firmą, która wprowadziła podobny układ dla mobilnej przeglądarki internetowej. Inne firmy, takie jak na przykład Google, próbowały tego już lata temu. Jednak wydaje się, że Samsung zdecydował się zmienić układ swojej przeglądarki internetowej wkrótce po tym, jak zrobiło to Apple. Wszystko wskazuje na to, że nie jest to zwykły zbieg okolicznośco.

Po kilku skargach, jakie użytkownicy zgłosili po wprowadzeniu nowego wyglądu Safari, Apple pozwoliło przywrócić Safari do starego designu w iOS 15, choć nowy układ nadal jest domyślnie włączony. Firma wydała również aktualizacje do Safari dla iPadOS i macOS, która odwraca kontrowersyjne zmiany w wyglądzie. Jeśli interesuje Cię, w jaki sposób przywrócić stary wygląda paska adresu w Safari, koniecznie sprawdź nasz poradnik.