Samsung podbił wyobraźnię ponad 100 milionów ludzi

Gigant technologiczny ma prawo do świętowania, gdyż jego krótkie wideo, zapowiadające najnowsze wydarzenie Galaxy Unpacked, wygenerowało ponad 100 milionów wyświetleń.

Stwierdzenie, że Samsung jest popularną marką, byłoby ogromnym niedopowiedzeniem. Firma jest bowiem jednym z wiodących producentów smartfonów na całym świecie i to już od wielu lat. Samsung jest znany na całym świecie głównie ze swoich rozwiązań technologicznych i z tego, jakie innowacje wprowadził do urządzeń z systemem Android. Nie jest więc zaskoczeniem, że obecnie wiele osób z niecierpliwością czeka na to, co firma chowa dla nas w rękawie. Wszystko ma zostać ujawnione podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, które odbędzie się 11 sierpnia.

W środę, 28 lipca, Samsung umieścił teaserowe wideo na swoim kanale YouTube, które potwierdziło datę wydarzenia na 11 sierpnia 2021 roku. Film ten nie ujawnił jednak zbyt wiele, ale wygląda na to, że zawładnął wyobraźnią wielu ludzi na całym świecie. W mniej niż dwa tygodnie od publikacji, wideo wygenerowało ponad 101 milionów wyświetleń. Jest to niesamowity wynik jak na 45-sekundowy klip, który nawet nie pokazuje finalnego produktu.

Nie ma się co dziwić, obecnie jest dużo szumu wokół nowych składanych smartfonów Samsunga. Galaxy Z Fold ma dostać już swój trzeci model, podczas gdy Galaxy Z Flip po raz pierwszy doczeka się swojego następcy. Oczekuje się, że oba będą cechować się znacznymi ulepszeniami, szczególnie w dziale wytrzymałości. Wielu podziela zdanie, że 2021 może być rokiem Samsunga.

Wszystkie informacje na temat sierpniowego wydarzenia Galaxy Unpacked znaleźć można w tym materiałem zbiorczym. Przedstawiamy tam wszystko, czego dowiedzieliśmy się do tej porty odnośnie urządzeń, które mają zostać zaprezentowane, zaplanowanej daty premiery oraz sposobów na oglądanie wydarzenia na żywo.