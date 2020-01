Samsung ponownie zleca produkcję telewizorów firmie Dixon Technologies

Samsung skorzysta z podwykonawców, aby produkować telewizory na rynek Indyjski.

W czwartym kwartale 2019 roku w sieci pojawiły się informacje o rzekomych planach Samsunga na ponowne uruchomienie produkcji niektórych modeli telewizorów w Indiach. Obecnie wiadomość ta została potwierdzona przez samego prezesa wykonawczego Dixon Technologies - Sunil'a Vachani w zawiadomieniu giełdowym cytowanym przez The Economic Times India.

Raport wskazuje, że Dixon Technologies wznowi produkcję telewizorów LED dla Samsunga. Będą one wytwarzane w fabryce znajdującej się w Tirupati. Koreańczycy uruchomią ponownie produkcję telewizorów z wykorzystaniem pośrednika zamiast otwierać własne fabryki w Chennai.

Prezes firmy Dixon Technologies liczy, że ponowne uruchomienie produkcji telewizorów na zamówienie Samsunga przyczyni się do rozwoju spółki. Raport nie wskazuje, kiedy rozpocznie się produkcja telewizorów Samusnga w Indiach. Obie firmy osiągnęły kilka miesięcy temu porozumienie w sprawie produkcji telefonów komórkowych w Indiach.

Samsung dawniej sam wytwarzał telewizory na rynek Indyjski we własnej fabryce w pobliżu Chennai. Produkcja została zakończona nieco ponad rok temu ze względu na pięcioprocentowy podatek, jaki został nałożony przez Indyjski rząd. Przez niego produkcja poza Indiami przestała być dla Samsunga opłacalna. Właśnie z tego powodu Koreańczycy planują przenieść produkcję telewizorów na rynek Indyjski bezpośrednio do tego kraju, co pozwoli uniknąć zwiększonych podatków.

Zgodnie z raportami fabryki Dixon Technologies będą wytwarzać telewizory z matrycami o przekątnej do 55 cali. W chwili obecnej nie wiadomo, czy Samsung zdecyduje się na ponowne otwarcie własnej fabryki telewizorów w Chennai. Bardzo prawdopodobne, że Koreańczycy zdecydują, że bardziej opłacalna jest produkcja za pośrednictwem lokalnych partnerów.

