Samsung potwierdza - Android 10 dla Galaxy S9 opóźniony!

Niestety nie mamy najlepszych wieści dla posiadaczy flagowych modeli Samsunga z 2018 roku. Smartfony otrzymają Androida 10 później, niż myśleliśmy.

Samsung pod koniec zeszłego roku udostępnił rozbudowaną mapę drogową aktualizacji do Androida 10. Rozczarowaniem była wielka nieobecność Galaxy S8 oraz Galaxy Note 8 na liście, ale poza tym wyjątkiem Koreańczycy zamierzają zaktualizować do Android 10 gigantyczną ilość modeli.

Źródło: samsung.com

Zaskakujący jest też fakt, że Samsung do tej pory aktualizował kolejne modele w błyskawicznym tempie. Na początku aktualizację otrzymały Samsungi Galaxy S10, a wraz z upływem czasu stopniowo oprogramowanie dociera do kolejnych telefonów. Modele takie, jak Galaxy S10, Galaxy Note 10 oraz Galaxy Note 9 otrzymały aktualizacje do Androida 10 i One UI 2.0 szybciej, niż zakładano.

Niestety wczoraj Niemiecki oddział Samsunga poinformował oficjalnie, że data premiery Androida 10 na Samsungach Galaxy S9 uległa zmianie. Początkowo smartfony miały otrzymać stosowną aktualizację jeszcze w styczniu. Obecnie termin ten został przesunięty na marzec 2020 roku.

Samsung wprowadził program Android 10 beta dla urządzeń Galaxy S9. Od tej pory smartfony regularnie otrzymują kolejne poprawki, ale wszystko wskazuje na to, że Samsung nadal nie jest zadowolony ze stabilności oprogramowania. System operacyjny, który jest rozwijany od listopada 2019 roku jeszcze przez dwa miesiące pozostanie w stadium beta.

Na otarcie łez Samsung udostępnił na smartfony Galaxy S9 oraz Galaxy S9+ styczniowe poprawki zabezpieczeń.

Opóźnienie wprowadzenia Androida 10 na Samsungi Galaxy S9 zostało zauważone przez portal AllAboutSamsung. W aplikacji Samsung Members znajduje się mapa drogowa aktualizacji urządzeń do Androida 10 i nakładki One UI 2.0. Niemieccy użytkownicy otrzymali już zaktualizowaną mapę drogową, która informuje, że flagowce z 2018 roku otrzymają Androida 10 dopiero w marcu.

W chwili obecnej nie znamy jeszcze dokładnych przyczyn opóźnienia procesu aktualizacji do Androida 10 dla Samsungów Galaxy S9 i Galaxy S9+. Sytuacja jest o tyle dziwna, że Galaxy Note 9 otrzymał już stosowną aktualizację.

Źródło: sammobile.com