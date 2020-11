Samsung potwierdza - Galaxy Z Fold 3 i Galaxy S21 Ultra zamiast Note'a

Od około miesiąca w sieci pojawia się mnóstwo informacji na temat rzekomej obsługi rysika S-Pen przez najdroższego flagowca z rodziny Galaxy S21. W międzyczasie podobne plotki pojawiły się w odniesieniu do Galaxy Z Fold 3.

Max Weinbach za pośrednictwem Twittera przekazał najnowsze wiadomości w tej sprawie. Według południowokoreańskiego portalu Samsunga sam przyznał się do planów zaprzestania produkcji Galaxy Note.

Apparently, Samsung officially confirmed the S21 Ultra and Z Fold 3 have SPen, along with the discontinuation of the Note series. https://t.co/uB1i3sSwM3