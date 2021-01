Samsung potwierdza datę premiery Galaxy S21 - debiut już 14 stycznia

O Galaxy S21 słyszymy od miesięcy. W sieci znajdziemy mnóstwo informacji i przecieków dotyczących tegorocznego flagowca z Korei. Samsung poinformował, że oficjalna premiera smartfonów z rodziny Galaxy S21 odbędzie się 14 stycznia 2021 roku. Data ta zgadza się z wcześniejszymi przeciekami.

Impreza z cyklu Galaxy Unpacked odbędzie się 14 stycznia 2021 roku o godzinie 15:00 czasu GMT, co przekłada się na 16:00 czasu lokalnego w naszym kraju. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Welcome to Everyday Epic". Ze względu na sytuacje epidemiologiczną całość odbędzie się w formie online i będzie transmitowane do sieci na żywo na platformie YouTube.

Your experiences are about to get even more epic on January 14, 2021.

Watch #SamsungUnpacked live on https://t.co/D6nxws2O4T pic.twitter.com/IVKmxn3Epv