Samsung powinien się wstydzić tego smartfona - oto Galaxy A01 Core

Koreańczycy popadają w skrajności. Samsung prezentuje albo topowe flagowce, albo sprzęt, który praktycznie nie nadaje się do użycia. Poznajcie Galaxy A01.

Samsung naprawdę to zrobił. Po serii przecieków Koreańczycy zaprezentowali nowego smartfona - model Galaxy A01 Core. Zrobili to jednak bardzo po cichu, co w sumie nas nie dziwi. Taki smartfon nie powinien ujrzeć światła dziennego. Galaxy A01 Core to przystępny cenowo smartfon na rynki rozwijające się, ale niestety inżynierowie poczynili nieco za duże oszczędności. Zaprezentowany dziś smartfon byłby średnim wyborem już kilka lat temu.

Samsung Galaxy A01 Core

Samsung Galaxy A01 Core posiada najsłabsze podzespoły spośród wszystkich innych modeli tego producenta zaprezentowanych na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Telefon wyposażono w ekran HD, jeden aparat fotograficzny oraz Androida w wersji Go przeznaczonej dla najtańszych i najsłabszych urządzeń. Pocieszeniem może być jedynie fakt, że Galaxy A01 Core pracuje w oparciu o Androida 10 Go. Oczywiście na jakąkolwiek aktualizację do Androida 11 nie ma co liczyć, a i aktualizacje zabezpieczeń stoją pod ogromnym znakiem zapytania .

Samsung Galaxy A01 Core posiada ekran o przekątnej 5,3 cala. Jest to panel PLS LCD o rozdzielczości HD+ i proporcjach 18,5:9. Oczywiście na bezramkowy design oraz atrakcyjny design nie możemy liczyć.

Galaxy A01 Core zasilany jest przez procesor MediaTek MT6739. Jest to tani, czterordzeniowy procesor, którego premiera odbyła się w 2017 roku. Już wtedy układ ten nie nadawał się do bardziej zaawansowanych zastosowań. Całość uzupełnia zaledwie 1 GB pamięci operacyjnej oraz 16 GB lub 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Smartfon posiada gniazdo słuchawkowe Jack oraz wspiera Dual-SIM.

Wersje kolorystyczne Samsunga Galaxy A01 Core

Sugerowana cena detaliczna wynosi w przeliczeniu około 75 dolarów, co przekłada się na około 290 zł netto. Na szczęście premiera tego modelu w naszym kraju jest mało prawdopodobna. Wszystkim osobom poszukującym jak najtańszego, nowego smartfona polecamy Redmi 7a.

Sprawdź, ile kosztuje Redmi 7a.

