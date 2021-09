Samsung pozwala teraz na zwiększenie pamięci RAM w telefonie!

Samsung znalazł sposób, aby zwiększyć pamięć RAM telefonu za darmo. Czy jest jakiś haczyk?

Tak naprawdę, jest to funkcja o nazwie RAM Plus, która właśnie została udostępniona dla użytkowników Galaxy A52s 5G. Funkcja RAM Plus jest jednak ja odgrzewany kotlet, ponieważ jest to wariacja na temat funkcji stronicowania pamięci, która już istnieje w systemie Android i prawie wszystkich innych nowoczesnych systemach operacyjnych.

Aktualizacja z wersją firmware'u o nazwie A528BXXU1AUH9 jest obecnie wprowadzana w Indiach. Oprócz dodania 4 GB wirtualnej pamięci do telefonu, aktualizacja poprawia również stabilność aparatu i urządzenia. Jeśli jesteś użytkownikiem Galaxy A52s 5G w Indiach (lub w innych krajach, w których ta aktualizacja jest dostępna), możesz sprawdzić dostępność aktualizacji przechodząc do ustawień telefonu.

Źródło: SamMobile

Samsung dość niedawno wprowadził Galaxy A52s 5G do sprzedaży, więc udostępnienie nowej funkcji tak szybko po premierzy jest dość obiecujące. Niemniej jednak, jest to bliźniaczy model Galaxy A52 5G, który został wydany na początku roku. Jedyną prawdziwą różnicą jest zastosowanie nowego, bardziej wydajnego profesora Snapdragon 778G. Reszta specyfikacji, jak i konstrukcja smartfon praktycznie nie przeszła zmian.