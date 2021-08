Samsung pozwala zapisać paszport COVID na smartfonach Galaxy

Samsung podąża za Apple i pozwala zintegrować paszport szczepionkowy w swojej aplikacji płatniczej. Niestety z opcji tej raczej nie skorzystamy w Polsce.

Apple jako pierwsze włączyło się w integrację certyfikatów szczepionkowych ze swoimi urządzeniami. Firma pozwoliła na wgranie cyfrowej wersji certyfikatu bezpośrednio do aplikacji Wallet, która służy do przetrzymywania kart płatniczych i biletów. Początkowo opcja ta dostępna była jedynie dla konsumentów ze Stanów Zjednoczonych. Wkrótce kolejne kraje pozwoliły wgrywać swoje certyfikaty do iUrządzeń. Aktualnie mogą to zrobić również polscy konsumenci. Polski paszport szczepionkowy możemy zapisać w Apple Wallet z wykorzystaniem otwarto źródłowej aplikacji.

Samsung Pay Źródło: samsung.com

Samsung również włączył się w działania mające pomóc opanować pandemię COVID-19 i ułatwić funkcjonowanie w obecnej rzeczywistości. Firma pozwoliła właśnie posiadaczom smartfonów z rodziny Galaxy na dodanie swojego paszportu szczepionkowego do aplikacji płatniczej Samsung Pay. W celu zapisania karty konieczne jest pobranie dodatkowej aplikacji CommonHealth z Google Play.

Niestety z rozwiązania przygotowanego przez firmę Samsung nie skorzystają polscy konsumenci. Wszystko ze względu na brak obsługi tego systemu płatności w naszym kraju. Na szczęście użytkownicy urządzeń z rodziny Galaxy mogą bez problemu zapisać swój paszport szczepionkowy w usłudze Google Pay, która na codzień służy do płatności zbliżeniowych. Rozwiązanie działa bardzo podobnie do przechowywania certyfikatu w Apple Wallet.