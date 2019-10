Samsung pracuje na projektorem hologramów

Nowatorski sprzęt dedykowany będzie urządzeniom mobilnym, ze szczególnym uwzględnieniem smartfonów.

Pomimo licznych zawirowań i problemów w ostatnich latach, Samsung wciąż pozostaje liderem na liście największych producentów smartfonów na świecie. Dzisiejsze rewelacje sugerują, że ambicje koreańskiej firmy sięgają dalej i zamierza ona zostać również liderem innowacji. Do sieci trafiły patenty wyjątkowego urządzenia, które pozwoli nam wykorzystać smartfony do projekcji hologramów.

Samsung złożył odpowiednie dokumenty do USPTO (Biura Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych) w 2018 roku, a patent został zatwierdzony dokładnie 19 września tego roku. Opublikowane materiały ujawniają nam nie tylko jak prezentować się będzie owo urządzenia, ale również jak działać.

Nowatorski sprzęt pełnić będzie funkcję doku, w którym mieścić się będzie smartfon. Po sprawowaniu urządzenia będą mogły współpracować, a my cieszyć się trójwymiarowymi hologramami. Co więcej, użytkownik będzie mógł również wchodzić z nimi w interakcję. Na zaprezentowanych szkicach widać, że możliwe będzie np. przewijanie wiadomości czy obsługa odtwarzacza audio. Jak może się to prezentować w rzeczywistości, pokazuje nam render przygotowany przez portal letsgodigital.org.

Oczywiście należy brać pod uwagę, że nie mamy co liczyć na rychłą premierą tego typu urządzenia. Cieszy jednak fakt, że koreański producent myśli o nowych technologicznych rozwiązaniach.

źródło: gizmochina.com