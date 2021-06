Samsung pracuje nad Androidem 12 z One UI 4 dla Galaxy S21

Samsung nie dołączył do programu Androida 12 Beta. Producent we własnym zakresie rozpoczął prace nad Androidem 12 dla rodziny Galaxy S21.

Google intensywnie testuje beta wersje Androida 12. Do programu wczesnych testów przyłączyło się wiele znanych firm. Mowa o ASUS, OnePlus, Oppo, Xiaomi, realme, Sharp, TECNO, TCL, Vivo oraz ZTE. Niestety jak widać na liście zabrakło Samsunga, który jest jednym z największych i najważniejszych producentów urządzeń mobilnych z Androidem.

Samsung Galaxy S21 Ultra Źródło: samsung

Na szczęście brak urządzeń Samsunga nie wynika z opieszałości producenta. Prawdopodobnie chodzi o skomplikowany system zabezpieczeń Samsung Knox, który po instalacji Androida 12 Beta zmieniłby flagę i unieważnił gwarancję producenta.

Według Maxa Weinbacha koreańscy inżynierowie intensywnie pracują nad Androidem 12 dla najnowszej rodziny flagowców - Galaxy S21. Oprogramowanie jest obecnie w fazie rozwoju, a finalna wersja powinna przynieść dodatkowo odświeżoną nakładkę One UI 4.0.

Co wiemy obecnie o Androidzie 12 dostosowanym przez Samsunga?

W sieci mówi się, że Samsung oficjalnie zaprezentuje własną nakładkę One UI 4.0 opartą na Androidzie 12. Premiera może odbyć się na specjalnie zorganizowanej konferencji Samsung Developer Conference w październiku lub listopadzie 2021 roku. Koreańczycy zaczekają z debiutem własnej nakładki do oficjalnej premiery finalnej wersji Androida 12. Oznacza to, że proces aktualizacji urządzeń rozpocznie się z kilkutygodniowym opóźnieniem.

Podobno pierwsza beta Androida 12 z nakładką One UI 4.0 na flagowe modele z 2021 roku pojawi się w okolicach sierpnia 2021 roku.

Samsung Galaxy S21 otrzyma aktualizację do Androida 12 jeszcze w tym roku. Starsze flagowce otrzymają oprogramowanie na początku 2022 roku. Co ważne Samsung planuje zaktualizować nawet modele z 2019 roku. Oznacza to, że na nowe oprogramowanie mogą liczyć posiadacze modeli takich jak Galaxy S10 czy Galaxy Note 10.

Sprawdź czy Twój smartfon otrzyma aktualizację do Androida 12.

Źródło: phonearena.com