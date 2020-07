Samsung pracuje nad nowym smartbandem, premiera już wkrótce

Wielce prawdopodobne, że wraz z nadchodzącą premierą Galaxy Watch 3, Samsung zaprezentuje nam nową opaskę dla aktywnych.

Do bazy danych FCC (Federalna Komisja Łączności Stanów Zjednoczonych) trafiło nowe urządzenie typu wearables od koreańskiego producenta. Model oznaczony jako SM-R220 posiada wbudowany monitor pracy serca i złącza ładowania z tyłu obudowy, co pozwala nam przypuszczać, iż jest to nowy smartband Samsunga, prawdopodobnie następca Galaxy Fit.

Z opublikowanych informacji dowiadujemy się również, że nowe urządzenia posiadać będzie akumulator o pojemności 150mAh. Dla porównania, Galaxy Fit wyposażony jest w baterię 120 mAh, co i tak wystarcza opasce na tydzień pracy.

Nowy smartband Samsunga (fot. FCC)

Koreański producent w nadchodzących tygodniach zamierza wręcz zasypać nas urządzeniami z kategorii wearables. Wiemy już, że niebawem odbędzie się premiera smartwatcha Galaxy Watch 3. Natomiast przy premierze flagowego Galaxy Note 20 zaprezentowane zostaną również smart słuchawki bezprzewodowe - Samsung Galaxy Buds Live.

Biorąc pod uwagę, że domniemany Galaxy Fit 2 trafił już do FCC, to śmiało możemy przypuszczać, że również on doczeka się debiutu w najbliższym czasie. Kiedy dokładnie? Tego nie wiemy, ale wielce prawdopodobne, że nastąpi to 5 sierpnia podczas wydarzenia Galaxy Unpacked.

