Samsung pracuje nad nowym tabletem z rysikiem S-Pen

Samsung poczuł konkurencję ze strony iPad'a z Apple Pencil. Już wkrótce na rynku może pojawić się nowy, przystępny cenowo tablet z piórem S-Pen.

Wystarczy przypomnieć sobie słowa Steve'a Jobs'a, który śmiał się z wszystkich urządzeń ułatwiających wprowadzanie tekstu na ekranach dotykowych. Według długoletniego CEO Apple rozwiązania te miały na dobre przejść do historii. Niestety w tej kwestii Jobs się pomylił.

Niedługo po śmierci Steve'a Jobs'a w 2012 roku Microsoft zaprezentował serię Surface z dedykowanym piórem Surface Pen. Rok wcześniej na rynku pojawił się pierwszy smartfon z serii Galaxy Note wyposażony w rysik S-Pen. Te dwa urządzenia pokazały, że nadal jest rzesza użytkowników, którzy z chęcią korzystać będą z rysików. Warunkiem jest jednak dobra konstrukcja i dopracowane oprogramowanie, które pozwoli w pełni wykorzystać dodatkowe funkcjonalności.

Rysiki i wszelkiego rodzaju pióra stały się jeszcze popularniejsze po premierze Windows'a 8 z kafelkowym interfejsem. Apple nie mogło dłużej pozostać bierne i w 2015 roku wprowadziło na rynek pierwszą generację Apple Pencil.

Niestety urządzenia, które współpracują z aktywnymi rysikami takimi, jak S-Pen czy Surface Pen mają jedną wspólną cechą. Jest nią niezwykle wysoka cena startowa.

Rozwiązanie tego problemu o dziwo znalazło Apple, które zawsze oferuje produkty droższe od konkurencji. Od prawie dwóch lat podstawowe modele iPad'a (obecnie od 1599 zł za wersję z 32 GB wbudowanej pamięci masowej) są kompatybilne z Apple Pencil pierwszej generacji.

Wszystko wskazuje na to, że również Samsung zaoferuje tańsze urządzenia z rysikami S-Pen. Od dłuższego czasu w sieci pojawiają się przecieki na temat Galaxy Note 10 Lite. Urządzenie to otrzymało ostatnio nawet certyfikaty na terenie Stanów Zjednoczonych i Indii, co jasno wskazuje na zbliżającą się premierę.

Samsung pracuje również nad nowym tabletem, który również zaoferuje pióro S-Pen.

Urządzenie otrzymało nazwę SM-P610 dla wersji Wi-Fi oraz SM-P615 dla wersji, która zaoferuje również modem sieci komórkowej w technologii LTE. Liczba 6 w nazwie wskazuje, że model ten pozycjonowany będzie jako "średniak".

Samsung ma już w swojej ofercie wiele tabletów, które dostarczane są z rysikiem S-Pen. Najpopularniejszym z nich jest flagowy Tab S6 kosztujący niespełna 3000 zł.

Nowy tablet z pewnością nie będzie bezpośrednim następcą modelu Galaxy Tab S6 i nie zaoferuje topowej specyfikacji technicznej.

Dużo bardziej prawdopodobny jest debiut urządzenia wyposażonego w procesor Samsung Exynos z serii 7000 lub starszy model Exynos 9810, który znajdzie się w Galaxy Note 10 Lite. Tablet zaoferuje również 4 GB lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Prawdopodobnie nie zabraknie także 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Więcej informacji o nowym tablecie powinno się pojawić na przełomie najbliższych dni.

Źródło: sammobile.com