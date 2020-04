Samsung pracuje nad sensorem 600MP, który przekracza możliwości ludzkiego oka

Południowokoreański producent chce zaproponować użytkownikom najwydajniejsze sensory. Po 108 Mpix dla aparatów smartfonów przyszedł czas na znacznie większe możliwości.

Samsung jest znany z tego, że w swoich smartfonach mocną wagę przywiązuje do jakości aparatów fotograficznych. W zeszłym roku zaprezentował moduł 64 Mpix dla smartfonów, potem pokazał wspomniany 108 Mpix, który używany jest w Galaxy S20 Ultra. Dzisiaj Yongin Park opublikował na firmowej stronie tekst, w którym wyjaśnia, że ludzkie oko jest w stanie rozpoznać rozdzielczości do 500 MP. Większość obecnych lustrzanek cyfrowych ma sensory 40 i 12 MP, dlatego przed branżą jeszcze długa droga, nim osiągnie ona granicę możliwości ludzkiego wzroku. Jednak Samsung nie tylko chce ją osiągnąć, ale i przekroczyć - tworząc sensor umożliwiający osiągnięcie rozdzielczości 600 MP.

Trudnością w tym przypadku jest uzyskanie odpowiedniego balansu pomiędzy rozdzielczością a wielkością pikseli. Jeśli będą one mniejsze, zredukuje to jakość obrazy. Dlatego pierwszym etapem będzie opracowanie zaawansowanej technologii binowania pikseli. Sensor 64 MP używa binowania 2x2, podczas gdy 108 MP 3x3, aby zwiększyć absorpcję świtała i załagodzić problemy związane z niedostatecznym oświetleniem. Takie technologie zostaną użyte w nadchodzących sensorach producenta, przeznaczonych nie tylko dla smartfonów, ale również kamer wideo, dronów i autonomicznych samochodów. Jak napisał Park, obecnie użytkowane aparaty wykonują zdjęcia w zasięgu możliwości ludzkiego oka, a nowe sensory przekroczą tę barierę, wykrywając także światło o długościach mieszczących się poza nim, jak ultrafiolet czy podczerwień.

Takie rozwiązanie będzie bardziej praktyczne nie tylko do zwykłych fotografii, ale również w rolnictwie i medycynie, na przykład sensory wykrywające podczerwień pomogą wykryć raka skóry. Na tym jednak nie koniec - Samsung chce mieć także sensory wykrywające zapachy i smaki. Oczywiście nie będą one przeznaczone do smartfonów, ale innych zastosowań.

Źródło: SamMoblie