Samsung pracuje nad składanym Galaxy A, a ja już wiem, że to będzie niewypał

Już od jakiegoś czasu słyszymy plotki, że Samsung pracuje nad bardziej przystępnym cenowo składanym smartfonem. Model ten miałby mieć taki sam kształt jak flagowa seria Galaxy Z Fold, ale będzie kosztować znacznie mniej.

Galaxy Z Flip 3 Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Jeśli wierzyć pewnej niewiarygodnej plotce, Samsung najwyraźniej zamierza wprowadzić nowy składany smartfon jako część serii Galaxy A do 2025 roku. Plotka ta pochodzi od od @chunvn8888, który jest jednym z wielu leaksterów technologicznych na Twitterze. W kolejnym tweecie wspomniał, że Samsung podobno zamierza wypuścić składany smartfon Galaxy A albo w 2024, albo w 2025 roku.

Not happening that soon tho, 2024-2025. At least that's when Samsung aiming to release... https://t.co/qQbwgAff5Y — No name (@chunvn8888) June 4, 2022

Nie podał on żadnych dalszych informacji, co oczywiście każe wątpić w prawdziwość tej prognozy. Nie powiedział także, jaki kształt będzie miał ten składany smartfon Galaxy A. Czy będzie on bardziej podobny do Galaxy Z Flip czy Galaxy Z Fold? Patrząc na obecne ceny składanych smartfonów Samsunga, bardziej stawiałbym na model Flip, gdyż ten jest tańszy i bardziej "przyjazny" użytkownikom.

Zobacz również:

Galaxy A to seria urządzeń klasy średniej. Smartfony z tej serii rzadko kosztują więcej niż 2000 zł. Biorąc pod uwagę koszt materiałów i złożoność konstrukcji, nawet jeśli do 2025 roku nastąpi postęp technologiczny, czy Samsung będzie w stanie sprzedać składany smartfon za taką kwotę? Szczerze mówiąc bardzo w to wątpię.

Galaxy Z Flip 3 Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Nie zapominajmy, że Galaxy Z Flip 3 kosztuje już 4799 zł. To czyni go tańszym od niektórych urządzeń Samsunga z wyższej półki, takich jak Galaxy S22 Ultra. Wprowadzenie na rynek tańszego wariantu wymagałoby od Samsunga pozbawienia urządzenia wielu elementów, które sprawiają, że jest to model klasy premium.

Klienci otrzymaliby więc smartfon, który po prostu się składa, ale w innych aspektach pozostawia wiele do życzenia. Biorąc pod uwagę, że Samsung uważa urządzenia składane za jedne z najwyższej klasy, takie postępowanie przyniosłoby efekt odwrotny do zamierzonego.