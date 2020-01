Samsung prezentuje Galaxy Book Flex α

W 2019 roku Samsung zaprezentował Galaxy Book Flex w wariantach 13 i 15". Kilka dni przed rozpoczęciem targów CES ujawniono tańszy wariant - Galaxy Book Flex α.

Galaxy Book Flex α ma wiele z poprzedników, jednak wyświetlacz 13,3" to dotykowy OLED, pokazujący obraz w rozdzielczości Full HD, a pod obudową umieszczono 10. generacji procesor Intela. Chociaż posiada wsparcie dla rysika, S Pen nie jest dołączony w zestawie. Zastosowano tu pamięć NMVe SSD, a w zależności od wariantu jej pojemność może wynosić nawet 1TB. Różnice pojawiają się również w ilości pamięci RAM - oryginalny Flax miał jej 16GB, tutaj będzie to maksymalnie 12GB. Procesorami będą - prawdopodobnie - Ice Lake Core i3 oraz Core i5. Samsung nie podał jeszcze żadnych dokładnych informacji na ten temat.

Flex α jest tańszym odpowiednikiem droższych modeli, więc brak mu niektórych opcji łączności, a w obudowie znajdziemy jeden port USB typu C, dwa USB 3.0, HDMI oraz wejście na karty microSD i audio 3,5 mm. W przeciwieństwie do droższych modeli, nie ma tu łącza Thunderbolt 3. Bateria jest mniejsza - pojemność 54Wh umożliwi ok. 17,5 godzin pracy bez konieczności ładowania. Nie będzie tu także wysokiej klasy głośników AKG - zamiast tego w obudowie umieszczono dwa głośniki stereo o mocy 1,5W każdy.

Samsung Galaxy Book Flex α trafi do sprzedaży na terenie USA w pierwszej połowie tego roku. Sugerowana cena to 829,99 dolarów, czyli ok. 3200 zł. Dostępna będzie jedynie srebrna wersja kolorystyczna.