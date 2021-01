Samsung prezentuje Neo QLED, MicroLED i linię Lifestyle TV, czyli hity na 2021 rok

Samsung zdradził część swoich planów na bieżący rok. Podczas wirtualnego wydarzenia First Look poznaliśmy nowoczesne produkty Neo QLED, MicroLED oraz nowości z linii Lifestyle TV.

First Look było wydarzeniem wirtualnym, poprzedzającym CES 2021. JH Han, President Visual Display Business w Samsung Electronics, tak podsumował zaprezentowane nowości:

W ubiegłym roku doświadczyliśmy tego, jak ważną rolę technologia odgrywa w naszym codziennym życiu, każdego dnia pomagając nam wykonywać obowiązki i utrzymywać wzajemne kontakty. Nasze zaangażowanie w tworzenie zrównoważonej przyszłości idzie w parze z niesłabnącym dążeniem do innowacji, by sprostać ciągle zmieniającym się potrzebom użytkowników – od zmniejszenia śladu węglowego generowanego przez nasze urządzenia przez zapewnienie szeregu funkcji zwiększających przystępność, po oferowanie niezrównanych wrażeń z oglądania dostosowanych do stylu życia każdego odbiorcy.

Samsung zamierza w ciągu kolejnych lat podążać ścieżką proekologiczną, dostosowując produkcję telewizorów do kilku długoterminowych programów zrównoważonego rozwoju. Dlatego stawia na zmniejszenie śladu węglowego i poprawa efektywności energetycznej, projektowanie zrównoważonych opakowań oraz pilot zasilane energią słoneczną. Ta ostatnia zmiana pozwoli w okresie siedmiu lat zapobiec wygenerowaniu odpadów pochodzących z ok. 99 milionów baterii AAA, które użyte byłyby do obsługi pilotów.

Najnowsze telewizory QLED i Neo QLED korzystają z najnowszych osiągnięć technologii i sztucznej inteligencji (AI), dzięki czemu mają dostarczać użytkownikom jeszcze więcej przyjemności z oglądania i zapewniać funkcje ułatwiające dostępność. Są wyposażone w takie rozwiązania, takie jak przenoszenie napisów, powiększanie wyświetlania języka migowego i dźwięk z wieloma wyjściami. Ponadto Samsung do 2022 roku zobowiązuje się rozszerzyć funkcję przewodnika głosowego, która oferuje wskazówki głosowe dla osób z zaburzeniami widzenia, do większej liczby urządzeń.

Nowe modele z rodziny Neo QLED, czyli QN900A (8K) i QN90A (4K) stosują Quantum Mini LED - to źródło wyświetlania, sterowane przez technologię Quantum Matrix i niezwykle wydajny procesor obrazu Neo Quantum, zoptymalizowany dla Neo QLED. Quantum Mini LED ma zaledwie 1/40 wysokości konwencjonalnej diody LED, a zamiast soczewki do rozpraszania światła i zestawu do mocowania diody zastosowano tu cienkie mikrowarstwy, wypełnione wieloma diodami. Precyzyjne sterowanie gęsto rozmieszczonymi diodami zapobiega efektowi rozmazania (blooming). Neo QLED zwiększa skalę luminancji do 12 bitów z zastosowaniem 4096 kroków. W nowych modelach zastosowano wydajny procesor Neo Quantum z wzmocnionymi możliwościami upscalingu, który może zoptymalizować jakość obrazu do bliskiej 4K lub 8K - niezależnie od jego oryginalnej jakości.

Neo QLED 8K oferuje nowość w postaci Infinity One Design – niemal bezramkowego ekranu. Ponadto istnieje możliwość zamocowania do Neo QLED 8K modułu Slim One Connect – nowego systemu zarządzania kablami, który można przytwierdzić z tyłu telewizora – zapewnia łatwiejszą instalację, poprawia też wrażenia estetyczne. Wprowadzono również kilka wysokiej klasy funkcji audio, w tym Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS) Pro oraz SpaceFit Sound - analizuje fizyczne otoczenie, w którym znajduje się telewizor i generuje dźwięk dostosowany specjalnie do danej przestrzeni.

W nowej linii MICRO LED firma Samsung po raz pierwszy proponuje telewizor skierowany do użytkowników domowych. Dostępnej są modele z ekranami o przekątnych 110” i 99”, a do końca roku pojawią się także w mniejszych rozmiarach. We wszystkich zastosowano 24 miliony samoemisyjnych indywidualnie sterowanych diod LED, których rozmiar opisywany jest w mikrometrach, zaś ich zastosowanie pozwala wyeliminować moduł podświetlenia i filtry kolorów używane w urządzeniach konwencjonalnych. Samsung wprowadził i zoptymalizował szereg rozwiązań znanych z telewizorów Smart TV, m.in. opcję 4Vue (Quad View), która pozwala na jednym ekranie wygodne oglądać treści pochodzące nawet z czterech różnych źródeł. W ten sposób kibice mogą podłączyć liczne urządzenia zewnętrzne, by śledzić równocześnie kilka rozgrywających się w tym samym czasie meczów, entuzjaści gamingu mogą z kolei oglądać w streamingu przewodnik po grze, jednocześnie w nią grając. A wszystko to w świetnej jakości i dużym rozmiarze.

Samsung rozwija także gamę produktów Lifestyle TV. Wersja na rok 2021 bazuje na dziedzictwie The Frame, jednocześnie oferując więcej możliwości konfiguracji oraz smuklejszą formę. Nowy The Frame jest zatem o połowę smuklejszy w porównaniu z poprzednimi generacjami, a wymienne ramki dostępne są w pięciu kolorach i dwóch możliwych do spersonalizowania stylach - Modern i Beveled. Subskrypcyjna usługa Art Store daje posiadaczom The Frame możliwość korzystania z ponad 1400, starannie wyselekcjonowanymi dziełami sztuki, zaś oparta na AI technologia autoselekcji sprawniej analizuje indywidualne preferencje użytkowników, aby trafniej dobierać rekomendowane dzieła do wyświetlenia.