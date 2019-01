Samsung prezentuje Notebook 9 Pro z procesorem Whiskey Lake i portami Thunderbolt

Samsung zaprezentował Notebook 9 Pro, urządzenie aspirujące do klasy premium. Trzeba przyznać, że ten konwertowalny model z ekranem 13,3" prezentuje się całkiem nieźle, ma też dobrą specyfikację.

Niestety, Samsung w trakcie swojej konferencji prasowej nie zdradził ceny urządzenia, ale skoro ma być on z wyższej półki, to wiadomo - tanio nie będzie. Aczkolwiek i tak poznamy ją za niedługo, ponieważ ma wejść do sprzedaży na początku tego roku, czyli w najbliższych tygodniach. Notebook 9 Pro z 2019 roku to - w porównaniu z poprzednikami - znaczny krok do przodu w stosunku do estetyki - został wykonany z aluminium z diamentowymi nacięciami wzdłuż całej obudowy. Dzięki temu nie tylko łatwiej podnieść górną klapę, ale również wygląda to niezwykle estetycznie i nieco w stylu retro albo nawet... steampunkowym.

Samsung Notebook 9 Pro wyświetla obraz w jakości 1080p, a jego jasność wynosi 350-nitów, co czyni z niego urządzenie, z którego można bez problemów korzystać na zewnątrz.

Jak wiele notebooków pokazanych na tegorocznych targach CES 2019, również Notebook 9 Pro używa najnowszego procesora Intela z rodziny “Whiskey Lake”, który oferuje lepszą o 10% wydajność w stosunku do poprzedniej generacji. Edycja Notebook 9 Pro z 2017 roku miała "dyskretne" GPU, tutaj natomiast używany jest doskonale znany i ceniony UHD 620 GPU. Całość waży 1,29 kg. Dzięki zawiasowi 360° można w każdej chwili zmienić laptopa w tablet lub namiot. Urządzenia dostarczane jest ze stylusem Samsung Active Pen - szkoda, że nie przewidziano w obudowie miejsca na jego przechowywanie, jak np. w Samsung Notebook 9 Pen.

Samsung Active Pen

Pełna specyfikacja urządzenia prezentuje się następująco:

wyświetlacz: 13.3", natywna rozdzielczość 1080p, ramki 6,7mm

procesor: Intel Core i7-8565U (“Whiskey Lake”)

grafika: Intel UHD 620

RAM: 8GB LPDDR3

dysk: SSD 256GB

porty: 2 x Thunderbolt 3, 1 x USB-C 3.1, HDMI, audio 3.5mm, microSD

Wi-fi: 802.11ac (2x2)

bezpieczeństwo: czytnik odcisków palców (Windows Hello)

kamerka: HD

bateria: pojemność 55Wh, technologia szybkiego ładowania

system: Windows 10 Home

wymiary: 12.1 x 8.1 x 0.55 in.

waga: 1,29 kg.

Jak się Wam podoba?