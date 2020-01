Samsung prezentuje XCover Pro - odpornego smartfona z wymienną baterią i aparatem w ekranie

Masz dosyć swojego smartfona ze zbitym ekranem? XCover Pro to urządzenie, którym powinieneś się zainteresować.

Samsung Galaxy XCover Pro to urządzenie, które przypomina starsze modele Galaxy z lat 2010-2015 wyróżniające się wymienialną baterią. Podczas, gdy wydawało się, że Koreańczycy zrezygnują z serii XCover, a wytrzymałe urządzenia trafiać będą jedynie do służb mundurowych pojawiły się informacje o nowym smartfonie. W grudniu informowaliśmy, że Galaxy XCover Pro otrzymał certyfikat od Wi-Fi Alliance. Po niecałym miesiącu Samsung zdecydował się na oficjalną premierę.

Źródło: techspot.com

Galaxy XCover Pro to nowy przedstawiciel serii wytrzymałych smartfonów.

Nowoczesne smartfony cechują się świetnym designem, rewelacyjnym wykonaniem i niestety niezbyt odpornymi materiałami wykończeniowymi. Nowy XCover Pro to ich przeciwieństwo. jest brzydki, ciężki, gruby, ma mały ekran w stosunku do całej obudowy, ale za to jest znacznie bardziej odporny na uszkodzenia. Galaxy XCover Pro posiada certyfikat MIL-STD-810 oraz IP68.

Urządzenie jest bezpośrednim następcą Galaxy XCover 4, ale oba smartfony dzielą lata świetlne. Nowy model posiada duży ekran o przekątnej 6,3 cala i proporcjach 20:9 z aparatem umieszczonym w lewym rogu.

W obudowie znalazło się miejsce dla średniopółkowych elementów. Procesor to zaprezentowany we wrześniu Exynos 9611, który do pomocy ma 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Na szczęście pod obudową znajduje się złącze MicroSD, które pozwoli szybko rozszerzyć dostępną pamięć.

Z tyłu znalazło się miejsce dla 25 MP aparatu głównego, który do pomocy ma 8 MP obiektyw ultra szerokokątny. Z przodu, w ekranie zastosowano 13 MP sensor do wideorozmów. Czytnik linii papilarnych podobnie, jak w Galaxy S10e zintegrowano z przyciskiem zasilania.

Samsung pomyślał o użytkownikach, którzy wykorzystywać będą smartfona w niesprzyjających warunkach. Z tego powodu na obudowie znalazły się dwa dodatkowe, programowalne przyciski, do których można przypisać dowolną opcję. Nie można zapominać także o wyjmowanej baterii.

Samsung Galaxy XCover Pro zadebiutuje z przestarzałym Androidem 9.0 Pie, ale Koreańczycy obiecują szybką aktualizację do Androida 10. Cena ma wynosić około 500 Euro (2120 zł). Urządzenie pojawi się w sprzedaży w Europie w przyszłym miesiącu.

