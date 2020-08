Samsung prezentuje konsumencki dysk SSD 980 Pro z PCIe 4.0

Samsung wreszcie wprowadza na rynek 980 Pro, czyli swój pierwszy konsumencki dysk SSD z interfejsem PCIe 4.0 NVMe.

Prezentacja pierwszego dysku SSD klasy konsumenckiej PCIe 4.0 NVMe odbyła się osiem miesięcy temu na targach CES 2020. Teraz Samsung wprowadza go na rynek i oferuje aż trzy warianty: 250 GB, 500 GB i 1 TB.

Dysk 980 Pro SSD obiecuje odczyt sekwencyjny o prędkości 7000 MB/s i zapis sekwencyjny sięgający 5000 MB/s. To aż dwa razy więcej, niż obecne dyski SSD. Oczywiście należy mieć na uwadze, że aby osiągnąć taką prędkość odczytu i zapisu komputer musi mieć gniazdo PCIe 4.0.

Aktualnie takie gniazda posiadają tylko komputery z procesorami AMD z serii Ryzen 3000 i płytą główną z chipsetem X570. Przewiduje się jednak, że jeszcze w tym roku Intel wypuści swoje procesory 11. generacji Core ze zgodnością PCIe 4.0.

źródło: www.sammobile.com

W swoich dyskach SSD 980 Pro Samsung używa kontrolera Elpsis, który jest w stanie obsłużyć losowe operacje wykonywane z prędkością do miliona IOPS. To jeszcze nie wszystko - znajduje się tu 1 GB pamięci RAM LPDDR4, która służy za pamięć podręczną i 3-bitową pamięć V-NAND MLC (ale nie są to te same pamięci MLC, które były używane w dyskach 970 EVO SSD - firma rezygnuje z tych pamięci).

Dzięki PCIe 4.0 podwojono wydajność odczytu i zapisu. Jest to ogromny krok naprzód.

Firma z Korei Południowej nie ogłosiła jeszcze, jakie będą ceny dysków SSD 980 Pro, natomiast oczekuje się, że urządzenia już wkrótce trafią do sprzedaży na całym świecie.