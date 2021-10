Samsung prezentuje nakładkę One UI dla laptopów z Windows!

Samsung zaprezentował autorską nakładkę graficzną na komputery z Windowsem 11. Jak wygląda One UI Book 4.0?

Samsung od kilku tygodni rozwija Androida 12 wraz z autorską nakładką One UI 4.0, która testowana jest na flagowych modelach z rodziny Galaxy S21. Najnowsze wieści wskazują na implementację najnowszej wersji nakładki graficznej w komputerach przenośnych z systemem operacyjnym Windows 11.

One UI Book 4 Źródło: Samsung/YouTube

Na krótkim wideo promocyjnym Samsung pochwalił się obecnością One UI Book 4.0 - nakładki skierowanej specjalnie dla laptopów. Koreańczycy mówią wprost, że będzie to dodatkowa skórka graficzna, która trafi do komputerów Galaxy Book.

One UI Book 4 Źródło: Samsung/YouTube

One UI Book 4.0 dostępne będzie dla Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Flex 2, Galaxy Book oraz Galaxy Book Odyssey. Pojawi się także na przyszłych komputerach przenośnych koreańskiego producenta.

One UI Book 4 Źródło: Samsung/YouTube

Nakładka zmieni wygląd Windowsa 11 oraz wybranych aplikacji systemowych. Projekt ma być tożsamy z One UI 4.0 na smartfony i upodobnić interfejs graficzny urządzeń produkowanych przez Samsunga.

Aktualnie brakuje dokładnych informacji na temat One UI. Spodziewamy się, że Samsung może mieć nieco większe problemy z opracowaniem nakładki. Wszystko ze względu na zamknięty kod źródłowy Windowsa 11.