Samsung prezentuje nowe czujniki aparatów

Samsung pochwalił się niedawno wyprodukowaniem nowych sensorów aparatów do swoich smartfonów. Czego możemy spodziewać się od przyszłych modeli Koreańczyków?

Samsung przedstawił właśnie najnowsze czujniki, w które wyposażone będą przyszłe smartfony koreańskiego producenta. Ich nazwa to ISOCELL JN1. Mają zaoferować użytkownikom nawet 50 MP rozdzielczość. Tym, co zwraca najwięcej uwagi jest z pewnością rozmiar poszczególnych pikseli: zaledwie 0.64 mikrometrów (μm), co czyni go najmniejszym wyprodukowanym do tej pory przez Samsunga. Cały czujnik mieści się też w formacie optycznym 1/2.76 cala.

Jak sam producent zapewnia, czujnik został stworzony z myślą zarówno o flagowych modelach, jak i średniakach, więc w przyszłości większość smartfonów Samsunga powinna być w nie wyposażona. Posiada on wbudowaną technologię ISOCELL 2.0, która ma umożliwić izolowanie pikseli oraz redukować powstawanie widocznych szumów. W teorii, powinno to więc poprawić wierność kolorom oraz czułość i reakcję na zmiany światła. Mają w tym także pomóc ulepszona bariera pomiędzy poszczególnymi pikselami, która nie pozwoli światłu na przemieszczanie się pomiędzy nimi, a także poprawienie materiałów użytych w filtrach kolorów.

Czujnik ISOCELL JN1 został wyposażony w technologię Tetrapixel, która łączy cztery piksele w jeden większy o rozmiarze 1.28 mikrometra, co ma umożliwić wykonywanie niezwykle jasnych zdjęć w rozdzielczości 12.5 MP z jeszcze mniejszą ilością zakłóceń. Nie będziemy mieli więc problemów z robieniem zdjęć w nocy oraz w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Dzięki temu będziemy mogli także tworzyć zdjęcia HDR w czasie rzeczywistym, ponieważ czujnik pozwoli nam na „złapanie” dwóch ekspozycji w tym samym czasie.

Kolejnym aspektem, który doczekał się ulepszenia jest wykrywanie scenerii i ruchu, teraz kryjące się pod nazwą Double Super PD. Samsung przeprojektował mini soczewki tak, aby jeszcze szybciej wyostrzały obraz. Dzięki temu zdjęcia obiektów w ruchu, zwierząt, czy z wydarzeń sportowych powinny być jeszcze łatwiejsze do wykonania.

Nie zapominajmy także, że obecne w smartfonach aparaty to także wysokiej jakości kamery. Samsung umożliwi nam nagrywanie filmów w jakości 4K nawet w 60 klatkach na sekundę i nawet 240 klatkach, jeżeli zdecydujemy się na nagrywanie filmu w FullHD.

Wedle raportów najnowsze czujniki ISOCELL NJ1 trafiły już do masowej produkcji, więc możemy spodziewać się, że wkrótce zobaczymy pierwsze smartfony Samsunga w nie wyposażone. Nie wiemy wciąż jak zastosowanie nowej technologii wpłynie na ceny telefonów.

Zobacz także: Android 12 - nowości, funkcje, data premiery, kompatybilność.